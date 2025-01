Schnelle Nudeln mit Spinat und Walnüssen: einfach lecker

Wenn man abends nach einem langen Tag nach Hause kommt, fehlt einem oft die Lust, für das Abendessen lange in der Küche zu stehen. Ideal sind dann einfache Nudelgerichte, die in maximal 30 Minuten fertig sind. Unsere Nudeln mit Spinat und Walnüssen in einer cremigen Sahnesoße sind ein solches Gericht. Hier ist das Rezept.

So einfach gelingt Nudeln mit Spinat und Walnüssen

Eine cremige Pasta zum Feierabend ist für dich heute genau das Richtige? Dann besorge dir die Zutaten und koche nach unserem Rezept Nudeln mit Spinat und Walnüssen. Du brauchst: Rigatoni (du kannst aber auch jede andere Nudelsorte verwenden), Blattspinat, Walnüsse, Knoblauch, Kochsahne und Parmesan.

Koche zuerst die Nudeln wie gewohnt bissfest. Währenddessen röstest du in einer Pfanne die Walnüsse leicht braun an und hackst sie anschließend klein. Danach schneidest du den Knoblauch, wäschst den Spinat und reibst den Parmesan.

Ist das erledigt, dünstest du den Knoblauch in Olivenöl an, gibst die Nüsse hinzu und löschst mit der Kochsahne ab. Nun kommt der Spinat zur Soße, die du so lange köcheln lässt, bis das Blattgemüse in sich zusammengefallen ist und die Soße eine cremige Konsistenz angenommen hat. Ist sie zu dick, füge zum Verdünnen eine Kelle Nudelwasser hinzu. Zum Schluss kommen die Gewürze, der Parmesan und die abgetropften Nudeln mit in die Pfanne, noch umrühren, servieren und schmecken lassen.

Wenn es in der Küche mal schnell gehen muss, sind Gerichte, für die du nicht länger als 30 Minuten benötigst, ideal. Vor allem Nudelgerichte mit einer einfachen Soße sind da schnell zubereitet. Fehlt dir da noch die eine oder andere Rezeptidee, findest du bei Leckerschmecker viele weitere schnelle Gerichte mit Nudeln. Wie wäre es mit cremigen Parmesan-Orzo-Nudeln in 15 Minuten? Oder gebratenen Nudeln im Asia-Style in 25 Minuten? Nur 20 Minuten musst du für Spaghetti mit Feldsalat-Pesto einplanen.