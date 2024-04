Nudeln: Spaghetti mit Feldsalat-Pesto – frische Pasta vom Feld

Spaghetti sind eine leckerere und vielseitige Zutat, die mit nahezu jeder Soße und jedem Gemüse kombinierbar ist und dabei immer lecker schmeckt. Deshalb lieben wir die Nudeln so. Dank Spaghetti mit Feldsalat-Pesto landest du deinen nächsten Pasta-Hit in der Küche.

Spaghetti mit Feldsalat-Pesto zubereiten: Achte auf diesen Tipp!

Feldsalat ist eine feine Sache, die kleinen Blättchen sehen nicht nur schön aus. Der Salat gehört zu den nähstoffreichsten Sorten und enthält wertvolle Mineralien und Vitamine wie A und C. Was er außerdem oft beinhaltet: Sand. Der macht sich nicht so gut in deinem Gericht. Deshalb gilt es, den Feldsalat ordentlich abzuwaschen und von Schmutz zu befreien.

Indem du den Salat unter fließendem Wasser abwäschst, kannst du in der Regel nicht alle Sandkörner entfernen. Am besten bereitest du deinen Feldsalat für deine Spaghetti mit Feldsalat-Pesto folgendermaßen zu: Zunächst entfernst du die welken Blättchen. Anschließend füllst du eine Schüssel mit kaltem Wasser. Warmes Wasser lässt die Blätter schnell welk werden. Theoretisch ist das für dein Vorhaben nicht so schlimm, schließlich wird der Salat für das Pesto fein zerkleinert, doch du kannst ein paar Blätter beiseitelegen und für die Dekoration deines Gerichts nutzen.

Lass den Feldsalat für fünf Minuten in der Schüssel, damit sich der Sand und sonstige Schmutzpartikel am Boden der Schüssel sammeln können.

Schütte das Wasser danach weg – oder verwende es für deine Blumen – und wiederhole den Prozess. Anschließend kannst du den Salat auf einem sauberen Geschirrtuch trocknen lassen. So stellst du sicher, dass deine Spaghetti mit Feldsalat-Pesto nicht zwischen den Zähnen knirschen. Schleudern mag er übrigens gar nicht, dazu sind die Blättchen einfach zu empfindlich.

