Spargelpesto: Hier kommt deine neue Lieblingssoße!

Weißen Spargel isst man am besten mit Kartoffeln, klar. Aber grünen? Der schmeckt zu fast allem. Eine besonders leckere Zubereitung ist dieses Spargelpesto. Das vereint den mild-nussigen Geschmack der grünen Stangen mit würzigem Parmesan und aromatischen Pinienkernen und sieht noch dazu toll aus. Gleich ausprobieren!

Spargelpesto: So gut schmeckt der Frühling

Pesto kennen wir alle. Die leckere grüne Paste aus Ligurien überzeugt mit ihrem frischen Basilikum-Geschmack und wertet jede noch so langweilige Pasta auf. Varianten von Pesto gibt es viele: ob mit Tomaten, Paprika oder Ricotta-Walnuss, sie alle schmecken gut. Wir lieben gerade eine besonders saisonale Variante der italienischen kalten Soße, die wir am liebsten jeden Tag essen würden: Spargelpesto aus grünem Spargel.

Die Zubereitung von Spargelpesto ähnelt der von klassischem Pesto, nur, dass statt Basilikum Spargel verwendet wird. Diesen solltest du in gesalzenem Wasser blanchieren, aber nicht zu lange kochen. Er sollte strahlend grün und noch leicht knackig sein. So wird das Ergebnis herrlich aromatisch. Auch gesunde Inhaltsstoffe von grünem Spargel bleiben besser erhalten, wenn er nur kurz blanchiert wird.

Gut zu wissen: Blanchieren ist eine der gesündesten Garmethoden, die du anwenden kannst. Warum das so ist und wie du am schonendsten blanchierst, erklären wir dir in unserem Leckerwissen.

Schmecken tut das Spargelpesto zu Pasta wie Spaghetti, Rigatoni oder Fussili. Du kannst es aber auch als Brotaufstrich oder Dip für Gemüse-Sticks verwenden. Möchtest du es noch etwas frischer haben, schmecke es zusätzlich mit etwas Zitronenschale ab. Verzichtest du auf tierische Produkte? Dann ersetze den Parmesan durch Hefeflocken und passe die Menge gegebenenfalls mit einigen Cashewnüssen an.

Wir bei Leckerschmecker lieben Pesto! Deshalb haben wir unsere vier liebsten grüne Pesto-Rezepte zusammengetragen, von Bärlauch- zu Radieschenblätter-Pesto. Mit diesen kannst du tolle Gerichte zaubern, wie diese ligurische Pesto-Lasagne. Auch Pasta mit Kartoffeln und Bohnen sind ein echter Klassiker aus der italienischen Region und das zurecht! Diese leckeren Gerichte schmecken auch mit Spargelpesto hervorragend.