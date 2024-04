Nudeln: Ligurische Pasta mit Bohnen, Kartoffeln und Pesto

Italienische Pasta-Rezepte gibt es wie Sand am Meer. Jede Region hat ihre eigenen Varianten, Nudeln zuzubereiten und ist stolz darauf. In Ligurien, einer Region an der Westküste Italiens, ist das Aushängeschild der Pastagerichte ligurische Pasta mit Bohnen und Kartoffeln. Die Zubereitung mag ungewöhnlich erscheinen, aber der Geschmack spricht für sich. Gleich loslegen!

Ligurische Pasta mit Bohnen und Kartoffeln: So schmeckt Genua

Das Gericht ligurische Pasta mit Bohnen und Kartoffeln ist ein gutes Beispiel, dass ein köstliches Essen keine teuren Zutaten braucht. Es handelt sich um Pasta, die mit Bohnen und Kartoffeln in einem Topf gekocht und dann mit grünem Pesto serviert wird. Klassisch werden für dieses Gericht Trofie benutzt, eine eingedrehte Variante der Pasta, die es in Deutschland leider selten zu kaufen gibt. Aber kein Problem, denn das Gericht schmeckt auch mit Spaghetti oder sogar Penne – nur nicht den Italienern verraten.

Zunächst brauchst du für die ligurische Pasta Kartoffeln. Diese schneidest du in mundgerechte Stücke und kochst sie in gesalzenem Wasser auf. Dazu kommen dann Nudeln und grüne Bohnen. Geschwenkt wird das Ganze nach der Garzeit in Pesto Genovese, grünem Pesto, das in Ligurien, genauer gesagt in der Stadt Genua, seinen Ursprung hat. Du kannst dieses Pesto selber machen oder gekauftes verwenden. Selbst gemacht schmeckt hier aber wesentlich besser.

Während das Gericht in seiner Originalversion etwas länger braucht, ist es mit Spaghetti in 15 Minuten fix und fertig. Daher eignen sich ligurische Pasta mit Bohnen und Kartoffeln ideal als schnelles Feierabendgericht, das dennoch rundum glücklich macht. Serviere es mit einem Schluck Olivenöl und frisch geriebenem Parmesan. So lecker!

