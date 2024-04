Nudeln mit Tomaten-Frischkäse-Soße: Alle lieben dieses Blitzrezept

Schnelle Feierabendküche im Anmarsch: Diese Nudeln mit Tomaten-Frischkäse-Soße sind in unter einer halben Stunde fertig gekocht, machen dabei wenig Aufwand und besonders ausgefallene Zutaten brauchst du dafür ebenfalls nicht. Na, wer jetzt noch mal sagt, Kochen wäre kompliziert, der sollte seine Meinung schleunigst überdenken!

Cremige Nudeln mit Tomaten-Frischkäse-Soße

Was wir an den Nudeln mit Tomaten-Frischkäse-Soße lieben? Sie sind dank Frischkäse besonders cremig. Außerdem machen die frischen Tomaten geschmacklich ordentlich was her. Dank ihnen wird die Soße richtig schön fruchtig, und das ganz ohne Passata oder Tomatenmark.

Während die Nudeln kochen, kannst du dich der Soße widmen. Schäle dafür Zwiebel und Knoblauch und brate beides in Öl an. Dann kommen die halbierten Tomaten dazu. Brutzele sie so lange mit, bis sie zerfallen sind. Das dauert etwa drei bis fünf Minuten. Dann kannst du den Frischkäse einrühren.

Gut zu wissen: Wie kocht man eigentlich Nudeln? Ganz easy, möchte man meinen, oder? Nicht ganz, denn es gibt tatsächlich einige Missgeschicke, die dir dabei unterlaufen können. Wir verraten dir, worauf du achten musst. Auch spannend: welche Soße zu welchen Nudeln passt. Wir erklären es in unserem Leckerwissen.

Achte beim Abgießen der Nudeln nun darauf, dass du unbedingt etwas vom Kochwasser auffängst. Damit streckst du nämlich die Soße. Hebe die Nudeln unter, schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere die Nudeln mit Tomaten-Frischkäse-Soße mit frischem Basilikum und Parmesan, wenn du magst.

Übrigens: Dank veganer Alternativen kannst du die Nudeln mit Tomaten-Frischkäse-Soße auch komplett tierfrei kochen.

