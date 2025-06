Nudeln mit Zucchini und Spargel schmecken frühlingshaft-lecker

Die einfache Küche ist eine, die an so manchem Tag die Stimmung retten kann. Da geht es nicht darum, anzugeben und lange in der Küche zu stehen. Manchmal braucht es einfach schnelles, leckeres Essen. Pluspunkte, wenn das auch noch hübsch aussieht. Diese Nudeln mit Zucchini und Spargel klingen einfach, stecken aber voller Geschmack. Hier ist das Rezept.

Nudeln mit Zucchini und Spargel: einfach aber oho

Neulich stand ich mittags vor meinem Kühlschrank und starrte mit leerem Blick hinein. Ich hatte partout überhaupt gar keine Lust, zu kochen, aber leider großen Hunger. Ich erblickte eine Zucchini und erinnerte mich im genau richtigen Moment daran, mal gesehen zu haben, wie jemand eine Zucchini so lange in der Pfanne briet, bis sie zerfiel. Hm. Warum eigentlich nicht, dachte ich mir.

Ich schnitt die Zucchini also in Scheiben und tat dasselbe mit einer Knoblauchzehe. Ab in die Pfanne, Olivenöl dazu und etwas Salz und los ging’s! Während die Zucchini vor sich hin schmurgelte, kochte ich Salzwasser für die Nudeln auf und briet noch einige grüne Spargelstangen, die ich ebenfalls im Kühlschrank hatte.

Nach und nach zerfiel die Zucchini, der Spargel wurde leicht gegrillt und die Nudeln gar. Dann ging es nur noch an den Zusammenbau dieses einfachen Gerichts. Mithilfe von etwas Pastawasser wurde aus der Zucchinipaste eine cremige Soße, die ich mit einem Spritzer Zitronensaft abschmeckte. Dazu gesellten sich die Nudeln – ich verwendete Spaghetti – sowie auf dem Teller der Spargel und etwas Parmesan.

Ich blickte auf die Uhr: Die ganze Sache hatte nur knapp 25 Minuten gedauert, für ein frisch gekochtes Essen nicht schlecht. Schon die erste Gabel überzeugte und im Nu war der Teller leer und ich hatte Lust auf mehr. So muss einfache Küche schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Einfache Nudelgerichte an die Macht! Zum Beispiel diese leckere Orzo-Spargel-Pfanne oder Spaghetti mit Zucchini-Soße. Oder wie wäre es mit dieser One-Pot-Pasta mit Brokkoli?

Nudeln mit Zucchini und Spargel Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zucchini ca. 500 g

2 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

Salz

300 g grüner Spargel

400 g Nudeln z.B. Spaghetti

Pfeffer

1/2 Zitrone

Parmesan nach Geschmack, oder vegetarische Alternative Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie mit einem scharfen Messer 🛒 in dünne Scheiben. Schäle die Knoblauchzehen und schneide auch sie dünn.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer Pfanne und gib die Zucchini und den Knoblauch hinein. Streue eine Prise Salz darüber. Lass sie bei mittlerer Temperatur langsam garen.

Putze derweil den grünen Spargel und brich die holzigen Enden ab. Brate die Stangen in dem restlichen EL Olivenöl an.

Bringe einen Topf mit Salzwasser zum Kochen und koche die Nudeln darin al dente. Hebe beim Abgießen eine Tasse Nudelwasser auf.

Würze die Zucchini mit Pfeffer und etwas Zitronensaft und vermische sie mit den Nudeln. Garniere das Ganze mit Spargel und etwas geriebenem Parmesan.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.