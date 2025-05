Orzo-Spargel-Pfanne: leckeres und schnelles Frühlingsgericht

Eine Orzo-Spargel-Pfanne holt dir den Geschmack des Frühlings auf den Teller und zeigt, wie sich das tolle Saison-Gemüse noch zubereiten lässt. Zusammen mit Kirschtomaten, Sahne und Parmesan zauberst du dir in einer knappen halben Stunde und ohne viel Aufwand ein leckeres Gericht, das sowohl zum Mittag als auch zum Abendessen fantastisch schmeckt. So geht’s!

Blitzrezept: Orzo-Spargel-Pfanne

Im Frühling dreht sich alles um den Spargel. Auch bei uns in der Redaktion hat das Gemüse Hochkonjunktur und wird gern gegessen. Ein aktuelles Lieblingsrezept ist dabei diese Orzo-Spargel-Pfanne. Die besteht aus wenigen Zutaten, ist in einer halben Stunde fertig und lässt sich sogar gut für die Büro-Mittagspause vorbereiten.

Neben Orzo-Nudeln, brauchst du für die Zubereitung noch Kirschtomaten. Die bringen Frische in das Gericht. Außerdem darf natürlich der Spargel nicht fehlen. Wir nehmen die grünen Stangen. Die sind im Geschmack etwas würziger und intensiver und passen so einfach perfekt zu den Nudeln und der Parmesansoße, die das Gericht harmonisch abrundet.

Koche zuerst die Orzo-Nudeln nach Packungsangabe. Währenddessen wäschst du den Spargel, entfernst die holzigen Enden und schneidest ihn in mundgerechte Stücke. Die Tomaten halbierst du und Zwiebel sowie Knoblauch hackst du fein. Dann dünstest du sie in einer Pfanne mit etwas Olivenöl glasig an. Brate den Spargel mit, sodass er gar, aber noch bissfest ist und füge die Tomaten hinzu.

Danach kannst du schon die Orzo-Nudeln mit zum Gemüse in die Pfanne geben. Lösche mit Weißwein oder Gemüsebrühe und der Sahne ab, rühre den geriebenen Parmesan unter und lass die Soße so lange bei niedriger Stufe köcheln, bis sie eindickt und alles cremig wird.

Etwas Säure zum Schluss rundet den Geschmack der Orzo-Spargel-Pfanne perfekt ab. Dazu geben wir den Abrieb einer halben Zitrone. Du kannst zusätzlich aber noch mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken, vor allem, wenn du die Pfanne mit Gemüsebrühe statt mit Wein abgelöscht hast.

Orzo-Spargel-Pfanne Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Orzo

Salz nach Geschmack

250 g grüner Spargel

150 g Kirschtomaten

1 kleine Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

50 ml Weißwein oder Gemüsebrühe

150 ml Sahne

40 g geriebener Parmesan plus etwas mehr zum Darüberstreuen

Pfeffer

1/2 TL Zitronenabrieb Zubereitung Koche die Orzo-Nudeln 🛒 in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe.

Wasche den grünen Spargel, schneide das untere Drittel ab und teile die Stangen in mundgerechte Stücke.

Wasche und halbiere die Kirschtomaten. Ziehe die Schalotte und den Knoblauch ab. Hacke beides in feine Würfel.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne. Dünste die Schalotte und den Knoblauch darin an, bis sie glasig sind.

Gib den Spargel mit in die Pfanne und brate ihn bei mittlerer Hitze etwa 5–6 Minuten bissfest an.

Füge die Kirschtomaten hinzu und lasse sie ebenfalls kurz mitgaren.

Gib die gekochten Orzo in die Pfanne und rühre alles gut durch.

Gieße den Weißwein oder die Gemüsebrühe sowie die Sahne hinzu. Rühre den geriebenen Parmesan unter und lass alles bei niedriger Hitze köcheln, bis die Soße cremig wird und eindickt.

Schmecke mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronenabrieb ab.

Verteile die Orzo-Spargel-Pfanne auf zwei Teller und streue zum Servieren noch etwas Parmesan darüber.

