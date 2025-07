Dieser Nudelsalat mit Pesto darf bei keinem Grillfest fehlen

Dieser Nudelsalat mit Mozzarella und rotem Pesto ist ein absoluter Hit, der bei keiner Grillparty fehlen darf. Seine Zubereitung ist einfach und sein Geschmack absolut überzeugend. Mit nur wenigen Handgriffen bereitest du eine Beilage zu, die ohne Probleme auch als Hauptgericht durchgehen könnte – und dies mit Sicherheit tun wird.

Nudelsalat mit Mozzarella und rotem Pesto

Es ist schon fast ein Running Joke: Jede Person, die einen Nudelsalat zum Grillen mitbringt, behauptet, dass dieser der weltbeste sei. Meist sind diese Salate auch wirklich sehr gut, manchmal fragen sich die Essenden aber auch, ob hier vielleicht Freundlichkeit über Ehrlichkeit stand. Solche Situationen werden dir mit diesem Nudelsalat mit Mozzarella und rotem Pesto allerdings mit Sicherheit nicht passieren. Denn dieser einfache Nudelsalat ist so lecker, dass dich alle nach dem Rezept fragen werden.

Das Geheimnis: rotes Pesto. Dieses wird gern mal übersehen, steht seinem grünen großen Bruder aber in nichts nach. Und auch seine Zubereitung ist ganz einfach. Du brauchst getrocknete Tomaten in Öl, Sonnenblumen- und Pinienkerne, Knoblauch, Parmesan und Salz und Pfeffer. Püriere alles fein und schmecke gut ab.

Außerdem gehören in einen guten Nudelsalat mit Mozzarella und rotem Pesto natürlich Mozzarellakugeln, Kirschtomaten und etwas Rucola, schließlich darf es gern mal etwas feuriger sein. Der senfig schmeckende Salat bietet einen erfrischenden Gegenpol zum öligen Pesto und ist daher ein absolutes Muss.

Die Zutaten stehen. Der nächste Kniff für einen guten Nudelsalat mit Mozzarella und rotem Pesto liegt in der Zubereitung. Koche die Nudeln – wir mögen Farfalle, aber du kannst auswählen, was du magst – in ausreichend gesalzenem Wasser nur al dente, sonst werden sie zu matschig. Lass sie abkühlen und vermische sie dann mit dem Pesto und gegebenenfalls mit etwas Pastawasser, damit die Soße gut an den Nudeln haftet. Mische Mozzarella, Tomaten und Rucola erst dann unter, wenn alles abgekühlt ist. So behalten Salat und Tomaten ihren Biss und der Mozzarella schmilzt nicht. Schmecke den Salat mit Öl, Salz und Pfeffer ab und serviere ihn bei Raumtemperatur.

Nudelsalat mit Mozzarella und rotem Pesto Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Pesto: 100 g getrocknete Tomaten in Öl z.B. diese hier im Vorratsglas 🛒

2 EL Pinienkerne

2 EL Sonnenblumenkerne

3 EL Parmesan gerieben

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer Für den Salat: 300 g Farfalle oder andere Pasta

Salz

150 g Kirschtomaten

2 Handvoll Rucola

200 g Mozzarellakugeln

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Olivenöl nach Geschmack Zubereitung Bereite zunächst das Pesto zu. Püriere dafür getrocknete Tomaten, Pinienkerne, Sonnenblumenkerne, Parmesan, Knoblauch und Olivenöl zu einer glatten Masse. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Lass das Pesto etwas durchziehen.

Koche die Nudeln in reichlich gesalzenem Wasser nur al dente, gieße sie ab und hebe etwas von dem Pastawasser auf. Lass die Nudeln abkühlen.

Halbiere die Kirschtomaten, zupfe den Rucola grob und lass die Mozzarellakugeln gut abtropfen.

Vermische die abgekühlten Nudeln mit dem Pesto und eventuell etwas Pastawasser, damit das Pesto gut haftet.

Gib Mozzarella, Tomaten und Rucola erst kurz vor dem Servieren dazu, damit sie frisch bleiben und der Mozzarella nicht schmilzt.

Schmecke den Salat mit Salz, Pfeffer und etwas Öl ab.

