Nudelsalat mit Thunfisch servieren wir ab sofort als Grillbeilage

Wasche die Tomaten und den Salat, lass den Mais abtropfen. Schäle und schneide die Zwiebel in Streifen. Halbiere die Tomaten.

Gib das Gemüse zusammen mit dem Thunfisch in eine Schüssel.

Gieße die Nudeln über ein Sieb ab und lass sie abkühlen. Gib sie danach zu Gemüse und Thunfisch in die Schüssel.