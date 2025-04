Heute gibt’s Nudelsuppe mit Gemüse

Oma kochte früher einfach die beste Nudelsuppe mit Gemüse! Sie hatte einfach ein Händchen dafür, ihren Enkeln das manchmal unliebsame Gemüse so schmackhaft wie möglich zu machen – und kombinierte es eben einfach mit Pasta, von der die Kids natürlich nicht genug bekommen konnten. Der Wunsch nach einem zweiten Teller war gesetzt, und Oma glücklich, dass es allen schmeckte.

Rezept für Nudelsuppe mit Gemüse: Klassiker wie früher

Auch heute noch löffeln wir gerne eine Nudelsuppe mit Gemüse. Sie erinnert uns an unbeschwerte Wochenenden bei den Großeltern, an denen die ganze Familienbande zusammen gekommen ist. Oder an Nachmittage nach der Schule, wenn die Eltern noch auf der Arbeit feststeckten und Oma und Opa einsprangen, um die Enkel zu hüten. Hausaufgaben? Waren schneller erledigt als sonst, denn immerhin wartete nicht nur ein Spielmarathon mit den Großeltern, sondern auch ein Teller Nudelsuppe mit Gemüse.

Im Suppentopf landete, was der Kühlschrank und die Vorratskammer so hergaben. Je nach Saison und Jahreszeit waren das immer mal wieder andere Gemüsesorten. Als Kind liebten wir es, die langen Nudeln, mit denen Oma ihre Suppe kochte, durch gespitzte Lippen aufzusaugen. Regelmäßig entbrannte ein erbitterter Wettkampf am Tisch: Bei wem verschwand die Nudel am schnellsten im Mund? Es wurde viel gelacht. Beim Essen spielt man nicht? Die Regel wurde bei Oma und Opa gerne mal übergangen.

Übrigens: Wer gar nicht auf Fleisch verzichten kann, erweitert die Zutatenliste um zartes Hähnchenfleisch. Aber auch ohne diese Zugabe schmeckt die Nudelsuppe mit Gemüse fantastisch. Da sie so herrlich leicht nachgekocht ist, kommen wir auch nach dem stressigsten Arbeitstag dazu, sie zu zaubern und in Erinnerung zu schwelgen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch Rezepte wie diese Sauerkrautsuppe und diese Linsensuppe mit Würstchen erinnern uns an Oma und Opa. Suchst du weitere Gerichte mit Nostalgiefaktor, frag doch mal unseren Koch-Bot!

Nudelsuppe mit Gemüse Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

3 Möhren

1 Petersilienwurzel

3 Selleriestangen

5-8 Zweige Thymian

1 Handvoll Petersilie

Öl

2 Lorbeerblätter

1 1/2 l Gemüsebrühe

350 g Bandnudeln oder Linguine Zubereitung Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides. Schäle die Möhren und Petersilienwurzel, wasche den Sellerie und schneide alles klein. Brause die Kräuter ab und schüttele sie trocken. Hacke sie oder zupfe die Blättchen ab.

Erhitze Öl in einem großen Topf 🛒 und brate Zwiebel, Möhren, Petersilienwurzel und Sellerie darin an. Würze mit Salz.

Gib Knoblauch, Thymian und die Lorbeerblätter dazu und schwitze sie kurz an.

Gieße die Brühe in den Topf und koche alles auf. Reduziere die Hitze und lass den Topfinhalt 15 Minuten leise köcheln.

Koche in der Zwischenzeit die Nudeln in einem zweiten Topf wie auf der Verpackung beschrieben, aber reduziere die Garzeit um 5 Minuten.

Gieße die Nudeln ab und rühre sie mit der Petersilie in die Suppe ein. Lass die Suppe anschließend noch 3-5 Minuten weiter köcheln.

Nimm das Lorbeerblatt heraus und schmecke die Suppe mit Salz und Pfeffer ab.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.