Omas Sauerkrautsuppe schmeckt heute noch so gut wie damals

Suppen sind super, und zwar zu jeder Jahreszeit. Jetzt im Winter schmecken sie uns aber besonders gut. Sie wärmen von innen und sind eine tolle Möglichkeit, sich nach einem langen Tag ohne viel Aufwand und Schnickschnack ein leckeres Abendessen zu kochen. Wie wäre es denn heute mal mit einer Sauerkrautsuppe? Die hat Oma früher immer gemacht und schmeckte schon damals der ganzen Familie.

Rezept für Sauerkrautsuppe mit Kartoffeln

Unser Rezept für eine klassische Sauerkrautsuppe überzeugt mit wenigen Zutaten, die du vielleicht sogar schon zu Hause hast. Die Zubereitung ist denkbar einfach – perfekt also, wenn du auf der Suche nach einem leichten Essen bist, das selbst Kochanfänger zubereiten können.

Gut zu wissen: Bei Sauerkraut handelt es sich um fermentierten Kohl, der durch das Einlegen Milchsäure entwickelt und äußerst gesund ist. Du kannst Sauerkraut fertig abgepackt im Supermarkt kaufen, es bei Bedarf aber auch einfach mal selber machen. Das saure Kraut punktet mit Vitamin A, B1 und B2 sowie C und K und weiteren guten Nährstoffen wie Magnesium, Kalzium und Kalium.

Wir werfen übrigens noch ein paar Kartoffeln in unsere Sauerkrautsuppe. Möchtest du dich Low Carb ernähren, kannst du die Knollen aber natürlich weglassen oder beispielsweise mit anderem Gemüse wie Möhren ersetzen. Wer mag, kann außerdem Speck oder Würste wie Cabanossi oder Pinkel mit in den Suppentopf schnippeln. Selbstverständlich ist die Sauerkrautsuppe aber auch in der Veggie-Variante ein echter Genuss. Zum Servieren eignet sich ein Klecks Schmand, mit dem du die Suppe garnierst.

Vermutlich hast du jetzt Lust auf weitere leckere Suppen bekommen. Ist die Sauerkrautsuppe ausgelöffelt, warten bereits Rezepte wie Omas Linsensuppe mit Würstchen oder eine kräftige Hühnersuppe auf dich. Es geht aber auch ohne Fleisch, wie unsere Süßkartoffelsuppe mit Linsen und Zimt beweist.