Fruchtig, nussig, schokoladig: Mehr geht in einem Kuchen nicht

Nüsse, Kirschen und Schokolade – wer könnte dazu schon nein sagen? Dieser Kuchen ist das beste Beispiel dafür, wie aus wenigen Zutaten etwas Großartiges entstehen kann. Unser Nusskuchen mit Kirschen und Schokolade schmeckt immer, ob zum Nachmittagskaffee, Geburtstag oder beim Picknick. Hier gibt’s das Rezept!

So backst du den Nusskuchen mit Kirschen und Schokolade

Kirschen und Schokolade gehören für mich einfach zusammen, keine Diskussion! Deswegen ist einer meiner Lieblingsnaschereien auch Schokokuchen mit Kirschen. Da ich aber nicht immer wieder das Gleiche schnabulieren will, habe ich mir einen kleinen Twist überlegt. Wie wäre es mit einem saftigen Nusskuchen, der Schokostückchen und Kirschen enthält? Das Ergebnis ist richtig lecker geworden!

Das Tolle an diesem Rezept: Durch die Verwendung von gemahlenen Haselnüssen und Mandelmehl ist der Kuchen automatisch ohne Gluten. Achtest du auch bei der Schokolade auf eine glutenfreie Variante, können alle davon naschen, ganz ohne Bauchweh. Vor allem, wenn du Freunde, Bekannte oder Kollegen hast, die vielleicht eine Glutenunverträglichkeit oder sogar Zöliakie haben, freuen sie sich darüber bestimmt. Und hin und wieder kann es auch so mal ganz guttun, auf Produkte aus Weizen zu verzichten. Ein weiterer Vorteil: Durch die Verwendung von Nüssen statt Mehl, enthält der Kuchen zusätzlich Proteine.

Die Zutatenliste ist ebenso recht überschaubar. Alles was du neben Mandelmehl, gemahlenen Haselnüssen, den Kirschen und der Schokolade brauchst, ist Butter, Zucker, Backpulver, Eier, etwas Zimt und Vanille. Daraus rührst du dann einen ganz simplen Rührteig an. Gehackte Schokolade und entsteinte Kirschen unterheben und ab geht’s in den Ofen. Nach einer knappen Stunde ist das Kuchenglück bereit!

Nachdem der Nusskuchen mit Kirschen vollständig ausgekühlt und aus der Form gelöst ist, kannst du ihn noch mit etwas Puderzucker bestäuben. Richtig lecker wird’s mit einer großen Portion frisch geschlagener Sahne. Und wenn du noch mehr willst, streue noch etwas Krokant darüber. Königlich!

Nusskuchen mit Kirschen und Schokolade Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (ca. 26 cm, z.B. diese hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 300 g Haselnüsse gemahlen

200 g Mandelmehl online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 Pck. Backpulver

1 TL Zimt

4 Eier

200 g Butter weich

1 Prise Salz

200 g Zucker

1 Vanilleschote Mark

150 g Zartbitterschokolade

250 g Kirschen entsteint Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Fette eine Springform ein oder lege sie mit Backpapier aus.

Vermische die gemahlenen Haselnüsse, das Mandelmehl, das Backpulver und den Zimt in einer Schüssel.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker und der Prise Salz in einer großen Schüssel cremig.

Rühre das Mark der Vanilleschote unter die Butter-Zucker-Mischung. Gib die Eier einzeln dazu und rühre jedes Ei gut unter, bevor du das nächste hinzugibst.

Hebe die Mehlmischung langsam unter, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht.

Hacke die Zartbitterschokolade in kleine Stückchen und heb sie vorsichtig unter den Teig. Gib die entsteinten Kirschen zum Teig und verteile sie gleichmäßig.

Fülle den Teig in die vorbereitete Springform und streiche ihn.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen für etwa 50–60 Minuten. Mach eine Stäbchenprobe, bevor du den Kuchen aus dem Ofen nimmst.

Lass den Kuchen vollständig abkühlen, bevor du ihn aus der Form löst und servierst.

