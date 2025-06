Schoko trifft Banane: Nutella-Bananen-Muffins zum Verlieben!

Vermische in einer Schüssel Mehl, Backpulver, Natron und die Schokostreusel.

Verquirle in einer zweiten Schüssel das Ei, den Zucker, das Öl, das Nutella, die Bananenmilch und die zerdrückte Banane schön schaumig.

Verquirle in einer zweiten Schüssel das Ei, den Zucker, das Öl, das Nutella, die Bananenmilch und die zerdrückte Banane schön schaumig.

Gib die Mehlmischung in die flüssige Nutella-Bananen-Mischung und rühre so lange, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Achte aber darauf, nicht zu lange zu rühren, sonst werden die Muffins nicht so schön luftig.