Das neue Schuljahr steht vor der Tür und du möchtest deinem Kind gern etwas anderes als belegtes Brot in die Lunchbox packen? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Schnitze doch mal kleine Kunstwerke aus Obst. Egal, ob Olaf, der Schneemann, das Krümelmonster oder ein Ninja-Turtle, mit unseren Rezepten gelingt dir jede dieser Figuren und dein Kind bringt garantiert nie wieder volle Brotdosen mit nach Hause.

So einfach schnitzt du diese 9 Kunstwerke aus Obst für die Brotdose

Obst zu schnitzen und in Kunstfiguren zu arrangieren ist nicht schwer. Neben ein bisschen Geschick und Geduld kommt es auf das passende Obst an. Überrasche dein Kind am ersten Schultag. Wenn es seine Brotdose öffnet und ihm ein Mike Glotzkowski aus Weintrauben anschaut, gehören Diskussionen über Obst auf dem Speiseplan ab sofort der Vergangenheit an. Legen wir also los!

1.) Angry Bird

Erdbeeren

1 Birne

2 Melonen-Spalten (Cantaloupe)

Blaubeeren

Credit: Media Partisans

2.) Das Krümelmonster aus der Sesamstraße

Brombeeren

Blaubeeren

2 Schälchen mit Naturjoghurt

Credit: Media Partisans

3.) Marge Simpson

1 Mango

1 dünne Apfelscheibe (Granny Smith)

schwarzen Fondant

Granatapfelkerne

Blaubeeren

Credit: Media Partisans

4.) Mike Glotzkowski

grüne Weintrauben

1 Gurkenscheibe

1 kleine Käsescheibe

1 Rosine

Teil einer Pflaume

1/4 Apfel (Granny Smith)

Credit: Media Partisans

5.) Pac-Man

1 Ananasscheibe

M&M’s

Wassermelone

Blaubeeren

Credit: Media Partisans

6.) Olaf, der Schneemann

weiße Schokolade

1 Birne

grauen Fondant

weißen Fondant

orangefarbenen Fondant

Schokosplitter

Zuckeraugen

Außerdem:

Schaschlikspieß

Credit: Media Partisans

7.) Ninja-Turtle

grüne Weintrauben

Granatapfelkerne

1 Apfelscheibe (Granny Smith)

Blaubeeren

Salatgurke

Credit: Media Partisans

8.) Pokéball

Erdbeeren

weiße Schokolade

Fondant

Lakritz

Credit: Media Partisans

9.) Elmo aus der Sesamstraße

Erdbeeren

2 Schüsseln Naturjoghurt

Blaubeeren

1 Aprikose

Brombeeren

Credit: Media Partisans

Das Zubereiten macht nicht nur einem selbst jede Menge Spaß, die Ergebnisse zaubern sowohl Groß als auch Klein ein großes Lächeln ins Gesicht.

Übrigens, die frischen Kunstwerke kommen auch zu anderen Gelegenheiten super. Wie wäre es mit Obst- und Gemüsefiguren als gesunde Party-Snacks auf dem nächsten Kindergeburtstag? Auch als Snacks für den nächsten Fernsehabend werden Obst, Gemüse & Kekse zu hübschen Leckerbissen. Und auch der nächste Obstteller darf mit diesem Ideen gern etwas kreativer aussehen.