Ofen-Hähnchen mit Rhabarber: die beste Art, Rhabarber zu genießen

Jetzt gibt es ihn wieder: frischen Rhabarber. Die grün-roten Stangen landen aber oft als Belag auf Kuchen, in Limonaden oder Fruchtaufstrichen. Dabei schmeckt Rhabarber auch in herzhaften Kreationen. Du möchtest dich dir selbst davon ein Bild machen? Dann probiere unser Rezept für Ofen-Hähnchen mit Rhabarber. Einfach nur lecker!

Ofen-Hähnchen mit Rhabarber: So lecker schmeckt das Stangengemüse herzhaft

Der Tag, an dem es im Frühjahr wieder frischen Rhabarber zu kaufen gibt, wird von Fans des Gemüses sehnlichst erwartet. Für ein wenig Abwechslung auf dem Speiseplan kombinieren wir das Stangengemüse heute mal mit Hähnchen und einer sahnigen Soße. Im Ofen gebacken wird daraus ein kleiner Festtagsschmaus, mit dem du dich im Alltag verwöhnen kannst. Du wirst sehen, wie gut Hähnchen und Rhabarber miteinander harmonieren und das Rezept bestimmt öfter auf deinen Speiseplan setzen.

Die Zubereitung des Ofen-Hähnchens mit Rhabarber ist supereinfach. Brate einfach zuerst die Hähnchenschenkel an und nimm sie aus der Pfanne. Dünste in dem Bratfett Zwiebel und Knoblauch glasig an, lösche mit Sahne und Brühe ab und würze die Soße.

Dann kannst du auch schon den zuvor in Stücke geschnittenen Rhabarber und die Hähnchenschenkel dazu geben. Schiebe die (ofenfeste) Pfanne in die Röhre und backe alles gut durch, bis das Fleisch gar und die Haut der Schenkel knusprig ist. Während der Ofen seinen Job macht, kannst du dich schon mal um die Beilage kümmern. Wie wäre es mit Kartoffelpüree oder Reis? Auch ein Fladenbrot, mit dem du die Soße perfekt auftunken kannst, schmeckt dazu. Und möchtest du etwas Frisches dazu, passt ein grüner Salat mit frischen Frühlingskräutern.

Herzhafte Rhabarber-Rezepte, davon haben wir noch mehr. Wie wäre es mit persischem Rhabarber oder einer Rhabarber-Ziegenkäse-Tarte? Probiere auch einen Rhabarber-Spargel-Salat.

Zutaten 1x 2x 3x 300 g Rhabarber

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Schäle den Rhabarber und schneide ihn in ca. 1–2 cm große Stücke. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze Olivenöl und Butter in einer großen ofenfesten Pfanne. Brate die Hähnchenschenkel von beiden Seiten goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Gib Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne, dünste sie bei mittlerer Hitze glasig an.

Gieße Brühe und Sahne dazu und würze Salz, Pfeffer, Thymian und Muskatnuss. Lass die Soße einmal aufkochen.

Gib die Rhabarberstücke hinzu und lege die Hähnchenschenkel mit der Hautseite nach oben in die Soße.

Schiebe die Pfanne in den Ofen und backe alles auf mittlerer Schiene für etwa 45 Minuten, bis das Fleisch gar und die Haut knusprig ist.

Bestreue das Ofen-Hähnchen vor dem Servieren mit gehackter Petersilie. Dazu schmecken Kartoffelpüree oder Fladenbrot.

