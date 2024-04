Buntes Ofengemüse mit Hähnchen und Kräuterbutter

Spüle das Hähnchen kurz ab und tupfe es trocken. Salze es dann von innen und außen. Schneide Apfel und Orange in grobe Stücke und fülle mit ihnen das Hähnchen.

Spüle das Hähnchen kurz ab und tupfe es trocken. Salze es dann von innen und außen. Schneide Apfel und Orange in grobe Stücke und fülle mit ihnen das Hähnchen.

Hülle das Hähnchen komplett in Kräuterbutter und streiche die Oberfläche glatt. Friere es anschließend entweder für 30 Minuten ein oder stelle es über Nacht in den Kühlschrank.

Hülle das Hähnchen komplett in Kräuterbutter und streiche die Oberfläche glatt. Friere es anschließend entweder für 30 Minuten ein oder stelle es über Nacht in den Kühlschrank.