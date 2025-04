Ofengemüse mit Polenta ist unser Lieblingsessen zum Feierabend

Wer sich etwas gönnen und selbst kochen möchte, der muss nicht auf komplizierte Rezepte zurückgreifen. Nein, Kochen kann auch ganz einfach sein, wie unser Ofengemüse mit Polenta beweist. Das bekommen sogar Küchenanfänger hin, so leicht ist es gemacht. Wir legen auch sofort los!

Einfaches Rezept: Ofengemüse mit Polenta

Vorneweg ein Hinweis: Für unser Ofengemüse mit Polenta kannst du dich genau an unser Rezept halten, du hast aber auch die Möglichkeit, dieses abzuwandeln. Vor allem, was das Gemüse angeht, hast du freie Wahl. Sagt dir eine Sorte davon nicht zu, lass sie entweder weg oder ersetze sie durch ein anderes Gemüse. So schmecken beispielsweise auch Brokkoli, Zucchini oder Kürbis dazu.

Im ersten Schritt bereiten wir das Gemüse vor, indem wir es schälen und klein schneiden. Danach vermengen wir es mit Olivenöl, edelsüßem Paprikapulver, Oregano, Salz und Pfeffer und schieben es etwa eine halbe Stunde lang in den Ofen. Beobachte das Gemüse und wende es nach etwa der Hälfte der Backzeit, damit es gleichmäßig gar wird und nicht verbrennt.

Während das Gemüse im Ofen backt, haben wir genügend Zeit für die Polenta. Du weißt nicht, was das ist? Bei Polenta handelt es sich um Brei aus feinem Maisgrieß, der vor allem im Norden Italiens, aber auch in Teilen der Schweiz und Österreichs oder dem Balkan gern gegessen wird. Wir halten es simpel und würzen den Brei lediglich mit Salz und Pfeffer, aber du kannst auch andere Gewürze verwenden, um ihn abzuschmecken. Parmesan ist außerdem eine beliebte Zutat, die gerieben unter den Maisgrieß gerührt wird. Aber Vorsicht: In diesem Fall ist das Gericht nicht mehr für den vegetarischen oder veganen Speiseplan geeignet.

Gut zu wissen: Warum ist Parmesan nicht vegan? Wir erklären, was sogenanntes Lab, das bei der Herstellung verwendet wird, damit zu tun hat.

Ist die Polenta fertig und auch das Gemüse gar, kannst du anrichten. Verteile dafür am besten eine Portion vom Maisbrei auf einem Teller und richte etwas vom Gemüse darauf an. Und schon ist unser Ofengemüse mit Polenta fertig! Das war doch wirklich nicht schwer, oder?

