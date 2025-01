Dieses Ofengericht macht dein Weihnachtsmenü perfekt

Ofenhähnchen mit Zitrone ist ein Gericht, das sich quasi von selbst zubereitet und dir die Möglichkeit gibt, dich ganz auf die anderen Komponenten zu konzentrieren. Hier ist unser bestes Rezept.

So einfach ist Ofenhähnchen mit Zitrone

Hauptgänge von Dinner-Menüs sind immer wieder eine schwierige Angelegenheit. Soll es Fleisch geben oder nicht? Und wenn ja, Huhn, Gans, Schwein oder Rind? Ach, die Entscheidung fällt schwer. Mit diesem Rezept jedoch wird die die Wahl nach der Hauptkomponente nicht mehr schwerfallen. Hier kommt nämlich Ofenhähnchen mit Zitrone.

Jetzt, wo es kälter wird und alles, was wir an Gemüse lieben, nach und nach aus den Supermarktregalen verschwindet oder geschmacksneutral wird, hat eine Frucht ihren großen Auftritt: die Zitrusfrucht. Endlich schmecken Zitronen, Orangen und Co. wieder nach etwas und warten nur darauf, in allerlei Rezepten verarbeitet zu werden. Diese müssen nicht unbedingt süß sein. Auch deftigem und besonders schwerem Essen verleihen die sauren Früchte eine frische Note.

Doch Zitronen haben einen weiteren, tollen Nebeneffekt. Fleisch enthält nämlich Kollagen, ein Eiweiß. Dieses ist im rohen Zustand zäh und quasi nicht essbar. Kommt es jedoch mit Säure in Kontakt, verwandelt dieses es in einfach kaubare Gelatine. Lange Rede, kurzer Sinn: Zitronensäure macht Fleisch zart. Bereitest du also Ofenhähnchen mit Zitrone zu, kannst du dir sicher sein, dass das Fleisch nicht trocken wird, sondern wunderbar saftig ist. Das schmeckt garantiert allen am Tisch!

Du suchst nach weiterer Inspiration für dein Menü? Schau dir mal dieses Orangenhähnchen aus dem Ofen mit Cranberrys an, das schmeckt nicht nur, sondern sieht noch dazu super aus. Der Klassiker Honey Glazed Ham aus Neuseeland ist zurecht ein absoluter Weihnachts-Hit. Für Gemüse-Fans bereiten wir immer gern Rotkohl-Rouladen mit Reis-Pilz-Füllung zu.