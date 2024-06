Gefüllt, gebacken, schnell verputzt: Ofentomaten mit Reis und Käse

Hast du zu viele Tomaten und weißt nicht recht, wie du sie verarbeiten sollst? Ofentomaten mit Reis und Käse könnten eine gute Lösung für dich sein! Denn sie überzeugen mit einer saftigen Hülle und einer würzigen Füllung. Folge unserem einfachen Rezept und probiere sie gleich aus!

Ofentomaten mit Reis und Käse: Lecker kann so leicht sein

Manchmal lacht mich Gemüse zu stark an. Da stehe ich auf dem Markt vor einem Stand, sehe die leckersten, frischesten Tomaten und muss sie einfach haben. Also greife ich zu und kaufe das saftige, rote Fruchtgemüse. Kaum zu Hause angekommen, fällt mir auf: Ich habe ein Tomatenproblem. Und so viel Salat kann man gar nicht essen. Es müssen also andere Rezeptideen her. Tomatensoße? Das ist mir gerade zu schnöde und Nudeln gab es auch erst gestern. Wie wäre es dann mit Ofentomaten mit Reis und Käse? Das klingt doch schon besser!

Ofentomaten mit Reis und Käse sind schnell vorbereitet und eignen sich perfekt, um Reste vom Vortag loszuwerden. Du beginnst damit, einige Tomaten auszuhöhlen. Das Fruchtfleisch vermengst du mit gekochtem Reis, Zwiebeln und Knoblauch. Dann füllst du alles zurück in die Tomaten und streust ordentlich Käse drüber. Mozzarella passt besonders gut, aber auch ein kräftigerer Bergkäse ist nicht zu verachten.

Die Tomaten wandern dann in den Ofen und werden dort zart und saftig. Der Käse zerläuft und schon bald kannst du leckere Ofentomaten mit Reis und Käse genießen. Die perfekte Idee für ein leichtes Mittagessen oder ein After-Work-Dinner – und eine ideale Möglichkeit, um mit zu vielen Tomaten umzugehen. Guten Appetit!

Noch mehr Tomaten übrig? Dann ist dieser Feta-Tomaten-Auflauf ein weiteres leckeres Rezept. Magst du es eher knusprig, überzeugt dich bestimmt Blätterteig mit Tomaten und Pesto. Und wenn es doch Nudeln sein sollen, folge unseren Tipps für die beste Tomatensoße.