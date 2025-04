Diese mediterrane Olivensuppe schmeckt nach Urlaub

Ich liebe Gerichte, die schnell gehen, satt machen und trotzdem nach etwas ganz Besonderem schmecken. Diese Olivensuppe ist genau so ein Kandidat. Cremige Sahne, herzhafte Oliven, ein Hauch Knoblauch und Kräuter wie Oregano, Thymian und Basilikum verwandeln einfache Zutaten in ein echtes Geschmackserlebnis. Die kleinen Orzo-Nudeln machen die Suppe wunderbar sättigend – perfekt für ein entspanntes Abendessen oder ein leichtes Mittagessen mit mediterranem Flair.

Rezept für Olivensuppe: würzig, cremig, außergewöhnlich

Oliven in der Suppe? Das klingt vielleicht erst mal ungewöhnlich, schmeckt aber superlecker. Wer hätte gedacht, das die kleinen grünen oder schwarzen Steinfrüchte nicht nur Pizza, Salate und Antipasti-Teller aufpeppen können. In diesem Rezept für Olivensuppe werden sie endlich zum Star und rücken ins Rampenlicht. Kombiniert mit Orzo, getrockneten Tomaten, Babyspinat und einer cremigen Brühe werden sie zu einem Gaumenschmaus der Extraklasse.

Für die Olivensuppe brätst du zuerst Zwiebeln, Knoblauch, getrocknete Tomaten, Tomatenmark und Gewürze miteinander an, sodass die einzelnen Zutaten ihre Aromen entfalten können. Anschließend wird mit Gemüsebrühe abgelöscht und die Orzo-Nudeln kommen hinzu. Danach darf alles erst mal einige Minuten köcheln, bis die Nudeln fast gar sind. Anschließend gibst du Sahne, die Oliven und etwas Spinat dazu. Schmecke alles mit Salz, Pfeffer und frischem Basilikum ab. Schon ist die Olivensuppe fertig!

Sind Oliven gesund? In unserem Leckerwissen-Artikel klären wir auf. Lies jetzt mehr!

Unsere Olivensuppe schmeckt schon so richtig lecker! Aber wie bei jedem unserer Rezepte auf Leckerschmecker darfst du jederzeit selbst kreativ werden und etwas experimentieren. Du magst es noch herzhafter? Dann gib ein paar gewürfelte, gebratene Champignons oder geröstete Kichererbsen dazu. Für eine vegane Variante kannst du die Sahne easy durch Hafer- oder Sojacreme ersetzen. Wer gerne ein bisschen mehr Schärfe im Leben hat, gibt eine Prise Chiliflocken oder Harissa mit in den Topf. Auch ein Spritzer Zitrone am Ende bringt Frische und macht die Suppe noch runder. Und falls du gerade keinen Babyspinat zur Hand hast: Mangold, Rucola oder ein Rest Feldsalat funktionieren ebenfalls super.

Wir bei Leckerschmecker sind definitiv „Team Olive“. Daher findest du bei uns auch jede Menge weitere Rezepte, die sich mit der kleinen Steinfrucht beschäftigen. Mach zum Beispiel mal Oliventapenade selbst. Unsere frittierten Oliven sind der perfekte Snack mit Biss. Und wenn du noch auf der Suche nach einem schnellen Abendessen bist, könnten unsere Nudeln mit Oliven-Frischkäse-Soße genau das richtige sein. Auf der Suche nach weiteren Rezepten? Frag unseren Koch-Bot nach Empfehlungen!

Olivensuppe Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

50 g getrocknete Tomaten

125 g Oliven entsteint

2 EL Olivenöl

2 EL Tomatenmark

2 TL Oregano

1 TL Thymian

1/2 TL Rosmarin

200 g Orzo zum Beispiel online hier 🛒

2 l Gemüsebrühe

100 g (vegane) Sahne

50 g Babyspinat

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack

1 Handvoll frisches Basilikum Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch. Würfle bzw. hacke beides fein. Schneide die getrockneten Tomaten in Stücke oder Streifen. Halbiere die Oliven.

Erhitze das Olivenöl in einem großen Topf und brate Zwiebeln und Knoblauch 3–4 Minuten glasig an. Rühre das Tomatenmark ein und lass es etwa 1 Minute rösten. Gib Oregano, Thymian, Rosmarin und die getrockneten Tomaten dazu. Verrühre alles gut.

Füge nun die Orzo-Nudeln und die Gemüsebrühe hinzu. Rühre um und lass die Suppe bei mittlerer Hitze etwa 10–12 Minuten köcheln, bis die Nudeln gar sind. Rühre zwischendurch um, damit nichts am Topfboden klebt.

Gib die Oliven und die Sahne dazu. Lass alles noch einmal kurz aufkochen. Hebe den Babyspinat unter und würze die Suppe mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer.

Zupfe das Basilikum grob und streue es direkt vor dem Servieren über die Suppe.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.