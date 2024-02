Unzählige Rezepte präsentieren Crêpes mit einzigartigen Belägen. Aber hast du schon davon gehört, dass dieser französische Leckerbissen ebenfalls köstlich ist, wenn er mit einem Omelett gefüllt wird? Ja, du hast richtig gelesen: In unserem heutigen Rezept wird der Crêpe mit einem würzigen Omelett gefüllt.

Wer liebt sie nicht, die französische Küche mit ihren feinen Crêpes und herzhaften Omeletts? Doch warum sich auf nur eine Köstlichkeit beschränken, wenn man auch beide in einem Gericht vereinen kann?

Omelett meets Crêpe

Crêpes sind eine französische Spezialität, die es schon seit über 1.000 Jahren gibt. Sie sind eine Weiterentwicklung der Galettes, also herzhafter Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, die heute noch in der ursprünglichen Form in der Bretagne angeboten werden. Crêpes werden nicht nur in der süßen Variante gern gegessen, sondern auch mit herzhaften Füllungen.

Im Gegensatz zu süßen Crêpes werden herzhafte Pfannkuchen typischerweise mit einer Füllung aus Gemüse, Käse, Schinken oder Eiern serviert. Die Kombination aus den weichen, dünnen Crêpes und der fluffigen Omelett-Füllung ist ein Geschmackserlebnis, das du nicht so schnell vergessen wirst. Die Omelett-Füllung kann dabei ganz nach Belieben variiert werden: Ob klassisch mit Schinken und Käse oder vegetarisch mit Gemüse – hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Bestreue den mit Omelett gefüllten Crêpe mit Kräutern deiner Wahl und serviere dazu am besten einen frischen Salat. Diese herzhafte Mahlzeit eignet sich bestens, um in den Tag zu starten, schmeckt aber auch mittags und abends hervorragend.

Omelett im Crêpe Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Crêpeteig (ca. 8 Stück): 120 g Mehl

250 ml Milch

3 Eier

30 g Butter zerlassen Für die Füllung (pro Stück): 1 Ei

Salz

Pfeffer

30 g rote Paprika in Streifen geschnitten

25 g Schinken in Streifen geschnitten

30 g Mozzarella geriebenen

15 g Cheddar gerieben Zubereitung Verrühre für den Crêpeteig Mehl und Milch miteinander. Gib dann Eier und Butter hinzu und verrühre alles zu einem cremigen Teig. Gib den Teig dann in eine flache Form, deren Durchmesser größer ist als der der Pfannenunterseite. Erhitze die Pfanne auf dem Herd, öle dann ihre Unterseite ein und drücke sie vorsichtig in den Crêpeteig.

Lege die Pfanne nun so auf den Herd, dass ihre Unterseite mit dem daran haftenden Teig oben ist, und backe den Crêpe goldbraun.

Lege den Crêpe anschließend in eine Schüssel und verquirle darin das Ei mit Salz und Pfeffer.

Gib dann noch Paprika, Schinken und Mozzarella hinzu.

Klappe den Crêpe nun zusammen und erhitze ihn in einer leicht eingeölten Pfanne. Wende den Crêpe, sobald das Ei leicht gestockt ist. Bestreue ihn dann noch mit Cheddar, decke die Pfanne ab und gare ihn für etwa 3 Minuten weiter, bis der Käse geschmolzen ist.

