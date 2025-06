One-Pot-Pasta mit Thunfisch: die Rettung an stressigen Tagen

Du suchst nach einer schnellen Mahlzeit, die trotzdem satt macht und köstlich schmeckt? Und am besten noch wenig Abwasch verursacht? Dann ist die One-Pot-Pasta mit Thunfisch das richtige Rezept für dich. Sie ist im Nu gekocht und du brauchst nur einen einzigen Topf. Perfekt nach einem anstrengenden Tag.

Stress-weg-Rezept für One-Pot-Pasta mit Thunfisch

Die One-Pot-Methode stammt ursprünglich aus der modernen amerikanischen Küche, wo sie als zeitsparende Alternative zu traditionellen Pasta-Gerichten entwickelt wurde. Die Idee, alle Zutaten in einem Topf zu kochen, verbreitete sich schnell weltweit und findet sich heute in vielen Küchen wieder. Die Kombination mit Thunfisch verleiht dem Gericht eine mediterrane Note, die besonders in Italien und Spanien beliebt ist, wo Fisch und Pasta häufig zusammen serviert werden.

Diese One-Pot-Pasta mit Thunfisch punktet neben ihrer einfachen Zubereitung auch mit leckeren Zutaten. Zwiebel, Zucchini und gehackte Tomaten verfeinern die Pasta, Frischkäse sorgt für Cremigkeit. Die Auswahl der Nudelsorte bleibt ganz dir überlassen. Wir haben uns für Farfalle entschieden, aber auch Penne oder Fusilli passen gut.

Die klein geschnitten Zwiebel und geraspelte Zucchini brätst du in einem Topf mit etwas Öl an. Anschließend gibst du etwas Tomatenmark und Zucker hinzu. Dann gibst du die Pasta, gehackten Tomaten und Brühe dazu und garst alles eine knappe Viertelstunde. Zum Schluss rührst du dann Thunfisch und Frischkäse ein, würzt mit Salz und Pfeffer und servierst das Gericht mit frischem Basilikum.

Mehr Arbeit macht die One-Pot-Pasta mit Thunfisch gar nicht. In Zeiten, in denen wir alle nach Wegen suchen, unseren Alltag zu vereinfachen, ohne auf Genuss zu verzichten, bietet dieses Gericht die perfekte Lösung. Hole den Topf heraus und lass uns loslegen!

Mit wenig Aufwand und Kochutensilien zubereitet und daher perfekt für den Feierabend oder die Mittagspause, sind auch die Käse-Lauch-Pasta und die One-Pot-Nudeln mit Würstchen. Eine weitere leckere Option ist eine cremige Spinat-Nudelpfanne.

One-Pot-Pasta mit Thunfisch Anke 4.04 ( 169 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Zucchini mittelgroß

2 EL Öl

4 EL Tomatenmark

1 TL Zucker

400 g Nudeln z.B. Farfalle

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

700 ml Gemüsebrühe

400 g Thunfisch im eigenen Saft

200 g Frischkäse natur

Salz und Pfeffer

1 Handvoll Basilikumblätter Zubereitung Schäle und halbiere die Zwiebel. Schneide sie in Würfel.

Wasche die Zucchini, schneide die Enden ab und raspele sie grob 🛒.

Erhitze das Öl in einem Topf und brate Zwiebel und Zucchini darin 2 Minuten an. Gib Tomatenmark und Zucker hinzu und brate alles 2 Minuten weiter.

Gib die Nudeln, gehackten Tomaten und Brühe mit in den Topf und lass die Pasta auf mittlerer Stufe 13 Minuten garen.

Füge Thunfisch und Frischkäse zur One-Pot-Pasta und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche das Basilikum und garniere die einzelnen Portionen vor dem Servieren damit.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.