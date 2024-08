Penne mit Tomate-Mozzarella: Blitzschnelles One-Pot-Gericht

Mittagspause? Hunger? Wenig Zeit? Kein Problem! Unsere One-Pot-Penne sind das ideale Gericht für Tage, an denen zum Kochen nur wenig Zeit bleibt. Sie sind zwar blitzschnell zubereitet, schmecken aber dennoch so gut wie im Restaurant. Folge direkt unserer leichten Schritt-für-Schritt-Anleitung und schon in 20 Minuten kannst du einfach nur genießen!

One-Pot-Penne mit cremiger Soße

Bevor wir dir dieses blitzschnelle Pasta-Rezept zeigen, eine klitzekleine Warenkunde zum Thema Penne. Penne sind eine der beliebtesten und am weitesten verbreitete Nudelform, die es aus Italien herausgeschafft haben. Der Name Penne ist der Plural des Wortes penna, was „Feder“ bedeutet. Er ist eine Anspielung auf den schrägen Anschnitt der Nudeln, die an einen Federkiel erinnern. Es gibt Penne in zwei Formen: mit Riffeln und ohne. Besonders die mit Riffeln sind gut geeignet, um Soßen und Pesto aufzunehmen. Als One-Pot-Penne werden diese Nudeln dadurch besonders soßig und cremig.

Neben Penne brauchst du für die One-Pot-Penne mit Tomate und Mozzarella außerdem kleine Mozzarellabällchen, Crème fraîche und Tomatenmark. All diese Zutaten kommen in einen Topf. Dann gießt du Gemüsebrühe dazu. Rühre gut um und bedecke den Topf mit einem Deckel. Nun heißt es ungeduldig warten. 12-15 Minuten brauchen die Penne, um al dente, also bissfest zu werden. Rühre zwischendurch um, damit nichts anbrennt.

Ist der Mozzarella zerlaufen und sind die Nudeln gegart, sind deine One-Pot-Penne schon fertig. Mmh, wie die duften! Verteile sie auf den Tellern deiner Mitessenden und freue dich über das Leuchten in ihren Augen, wenn sie dieses cremige Pasta-Gericht sehen. Du kannst es mit etwas Basilikum garnieren oder mit Pfeffer und Chiliflocken abschmecken – ganz wie du magst. War das nicht einfach?

Wenn dir dieses One-Pot-Penne geschmeckt haben, magst du bestimmt auch unsere anderen, blitzschnell zubereiteten Pasta-Gerichte. Alfredo-Tagliatelle zum Beispiel kommen mit vier Zutaten aus. Spaghetti aglio e olio sind zurecht ein echter Klassiker der schnellen Küche. Und für Fans der cremigen Soßen: Probiere doch mal diese Nudeln mit Zucchini-Frischkäsesoße!