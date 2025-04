Orangen-Joghurt-Kuchen aus der Kastenform: frisch und saftig

Saftig, fruchtig und locker – zu einem Stück von diesem Orangen-Joghurt-Kuchen sagt garantiert niemand nein. Er schmeckt nach einer geballten Ladung Orangen, denn in dem Kuchen stecken nicht nur Saft und Abrieb einer Orange, sondern auch ganze Fruchtstücke. Überrasche deine Familie zum Nachmittagskaffee mit diesem süßen Gebäck. Das Rezept gibt es hier.

Rezept für Orangen-Joghurt-Kuchen

Es heißt, in den Monaten mit „R“ schmecken Orangen besonders gut. Das macht den April noch zum perfekten Zeitpunkt, aus der leckeren Zitrusfrucht einen saftigen Kuchen zu zaubern. Und damit das Backwerk besonders saftig wird, fügen wir zum Teig noch eine Portion Naturjoghurt hinzu. Fangen wir an.

Stelle zuerst alle benötigten Zutaten bereit. Für den Kuchen solltest du zwei Orangen, Mehl, Zucker, etwas Salz, Backpulver, Sonnenblumenöl, Vanilleextrakt, Eier und Joghurt. Dann wäschst du die Früchte, reibst von einer Orange die Schale ab und presst den Saft aus. Die zweite Orange schälst du und schneidest das in kleine Stücke. Schlage die Eier mit dem Zucker schaumig und rühre dann Orangensaft, den Abrieb, Öl, Vanilleextrakt und Joghurt unter zu einer glatten Masse. Mische Mehl mit Backpulver und Salz und rühre die trockenen unter die flüssigen Zutaten. Hast du einen glatten Teig, hebst du die Orangenstücke unter. Tipp: Damit sie beim Backen nicht zu Boden sinken, kannst du sie zuvor mit etwas Mehl bestäuben.

Fülle den Teig in die Kastenform, schiebe den Kuchen in den Ofen und freu dich auf das erste Stückchen. Vergiss nicht, ein paar Minuten vor Ende der Backzeit eine Stäbchenprobe zu machen. Bleibt Teig am Stäbchen hängen, braucht der Kuchen noch ein paar Minuten. Ist es hingegen sauber, ist der Orangen-Joghurt-Kuchen fertig. Nur noch abkühlen lassen und auf Wunsch mit Puderzucker oder einer Schicht Zuckerguss verzieren und fertig. Der Teig ist in maximal 20 Minuten abgerührt, die Backzeit von 50 Minuten kannst du nutzen, um zum Beispiel schon mal den Kaffeetisch zu decken.

