Aus Salzzitronen Kuchen machen? Ja, das geht

Zitronenkuchen ist ein Klassiker, der manchmal schon fast an der Schwelle zu „langweilig“ steht. Etwas Abwechslung muss her! Diese verschaffen wir uns, indem wir einen Salzzitronenkuchen daraus machen. Die eingelegten Früchte verleihen dem Gebäck ein wunderbar komplexes Aroma, das dich bis in deine schönsten Träume verfolgen wird.

Salzzitronenkuchen: riesig im Geschmack

Salzzitronen erleben gerade einen großen Hype in der westlichen Küche. Was lange als eine Art Geheimzutat besonders der marokkanischen Küche galt, ist gerade auf dem kulinarischen Vormarsch, bereit, altbekannte Rezepte neu aufzupeppen. Risotto, Nudeln und Hummus sind naheliegende Ideen. Doch auch Süßspeisen können dem Geschmack etwas abgewinnen. Salzzitronenkuchen beispielsweise ist etwas, das du so noch nie gegessen haben wirst. Schon nach dem ersten Stück wirst du überzeugt sein: Zitronenkuchen gibt es nie wieder anders.

Moment mal, Salzzitronen? Was ist das überhaupt? Hier eine kleine Warenkunde. Salzzitronen bezeichnen Zitronen, die mit Salz haltbar gemacht werden. Dafür werden die reifen Früchte eingeschnitten, mit Salz bestreut und in ein Glas gestopft. Über die nächsten Monate intensiviert sich ihr Geschmack zu einem regelrecht konzentrierten Zitronenaroma und der austretende Saft dickt aufgrund der enthaltenen Pektine stark an. Das Ergebnis ist perfekt für vielerlei Gerichte.

Aber Achtung: Beim Salzzitronenkuchen kommt es auf die richtige Dosierung an. Zu wenig und du schmeckst das Aroma nicht ausreichend heraus, zu viel und der Kuchen wird zu salzig. Probiere daher unbedingt den Teig, bevor du den Kuchen final backst. Aber ein wenig Salz hat noch keiner Süßspeise geschadet und dieser Kuchen ist wieder einmal ein Beweis dafür.

Viele Rezepte für Zitronenkuchen setzen für eine besonders gelbe Farbe auf Kurkuma. Ich persönlich bin kein Fan davon. Zu schnell schmeckt das Ergebnis muffig. Zumindest meiner Meinung nach. Ich verzichte für einen reineren Zitronengeschmack gern auf eine sattgelbe Farbe und gebe mich mit einer matteren Version zufrieden. Möchtest du einen echten Hingucker schaffen, kannst du natürlich dennoch etwas von der färbenden Wurzel zugeben. Wie du magst!

