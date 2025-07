Social-Media-Trend für zu Hause: So machst du Kaviar aus Obst

Momentan kann ich kaum meine Sozialen Medien öffnen, ohne, dass mir direkt Rezept für Kaviar-Alternativen vorgeschlagen werden. Natürlich konnte ich das nicht so stehen lassen und musste diese Rezepte selbst ausprobieren. Molekularküche für zu Hause, das wäre doch mal was. Ganz besonders der spritzig-fruchtige Orangenkaviar hat es mir seitdem angetan. Wie einfach du diesen selbst zubereiten kannst, erfährst du hier.

Orangenkaviar aus drei Zutaten selbst machen

Kaviar gilt als Delikatesse. Der gesalzene Fischrogen verschiedener Störarten wird auf schicken Dinnerpartys als Häppchen serviert, verfeinert Soßen und Cracker und wird im Allgemeinen als eine der feinsten Speisen angesehen, die es so gibt. Kaviar hat so einen guten Ruf, dass seine Beschaffung bestimmte Fischarten an den Rand der Ausrottung gebracht hat. Ich persönlich verstehe den Hype um Kaviar nicht. Für mich schmeckt er wie Eigelb mit Fischgeschmack – nicht so wirklich mein Geschmack.

Umso besser, dass gerade eine Welle an Rezepten für Kaviar aus allerlei Zutaten das Internet erobert. Ursprünglich stammen Kaviar-Alternativen aus der sogenannten Molekularküche, also der Küche, die den Geschmack ihrer Zutaten einfängt und diese mithilfe verschiedener Chemikalien in neue Formen bringt. Seit einiger Zeit jedoch kursieren Rezepte, für die man weder Sodium Alginat noch Calciumlaktat braucht.

Alles, was du für meine neue Obsession, den Orangenkaviar brauchst, ist neben Orangen etwas Öl und Agar-Agar. Agar-Agar ist ein pflanzliches Geliermittel, das aus Algen besteht. Die Zubereitung von diesem Kaviar ist einfach: Koche Orangensaft mit dem Geliermittel auf, bis er eindickt, fülle ihn in eine Spritzflasche und lass ihn in eiskaltes Öl tröpfeln. Dadurch gelieren die Perlen sofort und lassen sich danach ganz einfach herausfischen und abspülen.

Orangenkaviar sieht super aus, wie kleine, orangefarbene Perlen, die deine Obstsalate oder Nachspeisen nicht nur optisch, sondern auch durch ihren fein säuerlichen, zitrischen Geschmack aufwerten. Und das Beste: Diese Zubereitung funktioniert auch mit sämtlichen anderen Fruchtsäften und sogar mit Balsamico-Essig. Also entdecke deine kreative Ader und probiere dich aus!

Orangenkaviar Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien (z.B. diesen hier 🛒 1 Schaumlöffel Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Rapsöl

3 Bio-Orangen

9 g Agar-Agar z.B. hier 🛒 Zubereitung Fülle das Rapsöl in ein hohes Gefäß und stelle es für 1 Stunde ins Eisfach.

Schneide einige Streifen der Zeste einer Orange ab und presse 200 ml Saft aus allen Orangen aus.

Vermische den Orangensaft mit der Zeste und dem Agar-Agar und lass alles unter Rühren aufköcheln. Nimm den Topf von der Hitze und entferne die Zesten.

Fülle die Mischung in eine Spritzflasche und lass sie langsam in das kalte Öl tröpfeln.

Entferne die Kugeln mit einem Schaumlöffel und spüle sie unter kaltem Wasser ab.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.