Kleine Kuchen: Rezept für Oreo-Cupcakes mit süßem Geheimnis

Cupcakes sehen wunderhübsch aus, sind aber mit ein wenig Übung leicht gebacken und verziert. Es handelt sich dabei um Muffins mit cremiger Krone, die optisch einiges hermachen. Unsere Oreo-Cupcakes bergen zudem noch ein süßes Geheimnis. Bist du bereit, es zu lüften?

Schokoladige Oreo-Cupcakes: Kuchenglück

Unsere Oreo-Cupcakes setzen einen amerikanischen Keks in Szene. Oreo-Cookies gehören in den USA wohl zu den beliebtesten Keksen überhaupt. Ein ehemaliger Werbespruch lautete „Twist, lick, dunk“ und beschrieb die vor allem unter Kindern beliebte Art, die Kekse zu naschen. Zunächst dreht man ihn auseinander (twist), leckt dann die Creme vom Keks (lick) und taucht die Keksdeckel abschließend in Milch (dunk).

Wir drehen zum Backen der Oreo-Cupcakes ebenfalls die Kekse auseinander, und auch die Creme kratzen wir ab, aber nur, um damit das cremige Frosting zuzubereiten. Die Keksdeckel mahlen wir fein, denn die Krümel benötigen wir ebenfalls für die Creme.

Aber los geht’s mit dem Muffinteig. Auch dafür benötigen wir ein paar der Kakao-Vanille-Cookies. Außerdem Mehl, Zucker, Backpulver und ein paar andere Zutaten. Mische alles zu einem glatten Teig. Doch bevor du diesen in auf zwölf Muffinförmchen aufteilst, bereitest du das süße Geheimnis vor, dass sich in dem der Oreo-Cupcakes befindet: ein Keks, den du auf den Boden jedes Förmchens platzierst. Erst danach kommt Teig darauf, und die Muffins werden gebacken.

Lass sie danach gut abkühlen, bevor du sie mit der Creme verzierst. Nimm dafür eine Spritztüte zur Hilfe oder verstreiche die Creme einfach mit einem Backspatel oder einem Löffel auf den kleinen Kuchen.

