Knusprig-cremiges Oreo-Dessert zum Dahinschmelzen

Oreos haben den Hype verdient, der um sie gemacht wird! Der Doppelkeks mit cremigem Zwischenraum ist pur oder in Milch getunkt schon unwiderstehlich lecker. Da ist es kein Wunder, dass er auch immer wieder in diversen Rezepten zum Einsatz kommt. In diesem Oreo-Dessert glänzt er in knackiger Wellenform mit cremiger Füllung und verschiedenen Toppings.

Oreo-Dessert mit süßer Füllung

Oreo-Kekse schmecken schon pur hervorragend, noch besser werden sie aber, wenn man aus ihnen leckere Naschereien herstellt. Wir machen heute ein Oreo-Dessert in Wellenform darauf. Trenne dafür zunächst die Oreos, zerkleinere den Keksteil und mische ihn mit Ei und Stärke. Knete alles zu einem Teig und lege diesen auf ein Ofengitter. Während der Teig backt und eine lustige Wellenform bekommt, widmest du dich der Creme.

Die Füllung des Oro-Desserts besteht aus der Creme der Oreos und Sahne, die du miteinander steif schlägst. Ist die Welle fertig gebacken und fülle die Vertiefungen mit der Creme. Nun kannst du es nach Herzenslust dekorieren. Besonders eignen sich dafür Pistazienkerne, frische Früchte oder leckere Soßen.

So hübsch angerichtet macht das Oreo-Dessert wirklich etwas her! Zum Vernaschen einfach ein Stück abbrechen und schon kannst du deine geliebten Oreos mal ganz anders genießen!

Aus Oreos kann man jede Menge leckere Naschereien herstellen, zum Beispiel Oreo-Cupcakes oder schnelle Oreo-Pralinen. Auch ein Oreo-Käsekuchen ist einfach lecker.