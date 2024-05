Schnelles Muttertagsgeschenk: Oreo-Pralinen

Du liebst Oreo-Kekse genauso wie Pralinen? Dann wecken die Oreo-Pralinen mit weißer Schokoladenglasur bestimmt dein Interesse. Zu kaufen gibt es die leckeren Pralinen allerdings nicht, dafür kannst du sie aus nur fünf Zutaten selbst zubereiten. Suchst du noch nach einer Idee zum Muttertag, dann sind sie das perfekte Geschenk.

Oreo-Kekse sind nicht nur eine süße Nascherei, sie sind auch eine tolle Zutat, um daraus zum Beispiel Pralinen zu zaubern. Neben klassischen Oreos gehören Frischkäse und Quark in die Pralinen, die zum Schluss mit einer Schicht weißer Schokolade überzogen werden. Eine Prise Salz verfeinert den Geschmack.

Bevor aus den Keksen Pralinen werden, müssen die Oreos in kleine Stückchen zerbröselt werden. Das geht am einfachsten, wenn du sie in eine Gefriertüte legst und mit einem Nudelholz zerklopfst. Dabei dürfen ruhig auch gröbere Stücken übrig bleiben. Daraus mischt du dann mit Frischkäse und Quark einen Teig, der in Kugeln geformt, die Basis der Pralinen bildet. Diese müssen etwa eine Stunde in den Kühlschrank zum Festwerden. Erst danach geht es ans Finish.

Schnelles Geschenk gesucht? Oreo-Kekse eignen sich perfekt als Mitbringsel aus der eigenen Küche. Weitere kulinarische Geschenkideen sind diese köstlichen Red-Velvet-Pralinen, die schnellen Schokoladen-Trüffel oder ein selbst gemachter Gin.

Da die nackten Oreo-Kugeln etwas langweilig aussehen, bekommen sie noch einen weißen Schokoladenüberzug, der aus geschmolzener Kuvertüre besteht. Tunke jede Pralinen-Kugel in die Schokolade und lege sie vorsichtig auf ein Kuchengitter, damit die Glasur trocknen kann. Wenn du magst, kannst du über die Oreo-Pralinen zum Schluss noch ein paar Keks-Krümel bestreuen und fertig ist die süße Nascherei. Im Kühlschrank sind sie etwa fünf Tage haltbar. Wobei sie so lange wahrscheinlich ohnehin nicht halten werden, weil sie vorher alle weggenascht sind.