Original italienisches Zitronensorbet: Kennst du Sgroppino al Limone mit Prosecco?

Hach, so ein Urlaub in Italien, das wäre doch jetzt schön! Wobei der Frühling hierzulande ja auch nicht verkehrt ist, vor allem, wenn er uns wettertechnisch so verwöhnt wie die letzten Tage. Da war bei uns auch schon das eine oder andere Eis am Start. Ganz besonders lieben wir aktuell original italienisches Zitronensorbet. Damit können wir uns schon jetzt in den nächsten Urlaub träumen, auch wenn der noch auf sich warten lässt.

So machst du original italienisches Zitronensorbet

Das original italienische Zitronensorbet kennt man in seinem Heimatland als Sgroppino al limone. Es wird mit Prosecco und Wodka zubereitet, was ihm ordentlich Umdrehungen beschert. Daher ist das Sorbet natürlich nur etwas für Erwachsene. Die Kleinen naschen lieber von einem anderen Eis. Wie wäre es für die Kids mit einem Nutella-Eis aus dem Glas? Das geht extraschnell und du brauchst nur eine Handvoll Zutaten.

Um original italienisches Zitronensorbet zuzubereiten, brauchst du nur drei Grundzutaten: Zitronensorbet, Prosecco und Wodka. Je nach Lust und Laune kannst du es von dem Servieren dann noch mit Minze, Basilikum und Zitronenscheiben garnieren. Immerhin isst das Auge mit, das wissen wir doch.

Extra Tipp: Lege die Gläser, in denen du das original italienische Zitronensorbet servierst, noch kurz ins Eisfach, um sie zu kühlen und ihnen eine hübsche Optik zu verpassen.

Noch mehr coole Ideen für warme Tage gesucht? Wir sind gern behilflich und liefern dir Abkühlung in Form eines leckeren veganen Eis aus Bananen. Unser Limetten-Kokos-Eis am Stiel schmeckt richtig schön exotisch, und dieses Himbeer-Semifreddo macht alle am Tisch satt und glücklich.

Gut zu wissen: Wie lagert man Zitrusfrüchte eigentlich am besten? Fühlen sich die Vitaminbomben im Kühlschrank wohl oder doch besser in der Speisekammer? Wir verraten es dir!