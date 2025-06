Orzopfanne mit Erbsen und Speck: perfekt für den Feierabend

Endlich gibt es wieder frische Erbsen. Perfekt, um daraus ein leckeres Gericht für den Abend zu zaubern. Wie wäre es mit einer cremigen Orzopfanne mit Erbsen und Speck? Wie es geht, erfährst du hier.

Orzopfanne mit Erbsen und Speck: fertig in nur 30 Minuten

Es gibt Tage, da muss es beim Kochen einfach nur schnell gehen. Für diese Orzopfanne mit Erbsen und Speck zum Beispiel brauchst du gerade einmal 30 Minuten, bis dein Essen dampfend und köstlich duftend auf dem Tisch steht. Perfekt also für den Feierabend, oder?

Unser Pfannengericht punktet gleich in mehreren Bereichen: So ist es zum Beispiel nicht nur fix zubereitet, sondern bringt auch auf unkomplizierte Art Abwechslung in deinen Alltag. Statt Pasta oder Reis verwendest du mal Orzo – eine kleine Teigware in Reiskornform, die sich ideal für cremige Pfannengerichte eignet. In Kombination mit würzigem Speck, süßen Erbsen und einem kräftigen Parmesan ergibt alles ein schnelles, sättigendes Gericht mit viel Geschmack und wenig Aufwand.

Für die Zubereitung der Orzopfanne mit Erbsen und Speck brauchst du nicht viele Zutaten und auch nur eine Pfanne. Beginne damit Zwiebel und Knoblauch abzuziehen und in kleine Würfel zu schneiden. Brate dann in einer Pfanne ohne Fett die Speckwürfel knusprig an. Gib anschließend Zwiebel und Knoblauch hinzu und brate sie mit, bis sie glasig sind. Lösche mit der Hälfte der Brühe ab.

Danach lässt du die Orzo-Nudeln köcheln, bis sie weich sind. Gieße dabei nach und nach die Brühe unter Rühren hinzu. Nun kommen noch die Erbsen, die Sahne, die Butter, den geriebenen Parmesan sowie den Abrieb einer halben Zitrone hinzu. Nur noch abschmecken und genießen.

Orzopfanne mit Erbsen und Speck Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 g Speckwürfel

200 g Orzo online zum Beispiel hier 🛒

600 ml Gemüsebrühe

150 g TK-Erbsen

100 ml Sahne

1 EL Butter

60 g Parmesan frisch gerieben

1/2 Bio-Zitrone gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

frische Petersilie nach Geschmack Zubereitung Ziehe Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze die Pfanne bei mittlerer Hitze und brate die Speckwürfel ohne extra Fett knusprig an.

Gib die Zwiebel und den Knoblauch dazu und dünste sie 1–2 Minuten mit an.

Rühre die Orzo-Nudeln ein und lösche alles mit etwa der Hälfte der Brühe ab.

Koche die Mischung unter regelmäßigem Rühren und gieße nach und nach die restliche Brühe dazu, bis die Orzo-Nudeln weich sind.

Füge die TK-Erbsen und die Sahne hinzu und lasse alles 3–4 Minuten weiterköcheln.

Gib Butter, Parmesan und optional etwas Zitronenabrieb unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Garniere die Orzopfanne mit gehackter Petersilie und serviere sie sofort.

