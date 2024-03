Kuchen am Stiel: Zaubere hübsche Oster-Cakepops zum Vernaschen

Diese Lollis verschönern jeden Frühstückstisch oder das Kuchenbuffet zum Osterfest: Wir zeigen dir, wie du leckere Oster-Cakepops selbst machen kannst. Das ist leichter als gedacht, erfordert aber etwas Zeit und Fingerspitzengefühl.

Rezept für Oster-Cakepops: süße Eier am Stiel

Da werden deine Gäste staunen: Die Eier muss man in diesem Jahr nicht suchen, die stehen am Stiel auf dem Tisch. Diese bunten Oster-Cakepops sehen verführerisch lecker aus und machen als essbare Deko ordentlich was her. Kunterbunt und reich verziert, so lieben wir unsere Ostereier. Wenn sich unter der bunten Schale dann ein süßer Kuchen verbirgt, ist es komplett um uns geschehen.

Aber wie macht man Oster-Cakepops? Zunächst einmal musst du einen Kuchen backen. Der Teig sollte nach dem Backen komplett abkühlen, bevor du weitermachst. Da bleibt genug Zeit, schon einmal den Tisch zu decken oder die übrigen Geschenke im Auftrag des Osterhasen zu verstecken.

Ist der Kuchen abgekühlt, zerkrümelst du den Teig grob mit den Händen, gibst abermals etwas weiche Butter sowie ein wenig Zitronensaft dazu und verarbeitest alles mit den Händen zu einer glatten Masse. Aus dieser formst du die Ostereier. Zerlasse im nächsten Schritt die Schokolade für die Glasur über einem Wasserbad, tauche die Holzspieße hinein und stecke die Ostereier darauf. Diese bekommen nun noch einen Schoko-Tauchgang und eine hübsche Verzierung in Form von Streuseln und Perlen. Und, war doch gar nicht so schwer, oder?

Weil wir Ostern lieben, haben wir bereits jede Menge Leckereien in unserer Backstube vorbereitet. Wie wäre es mit niedlichen Osterhasen-Zimtschnecken oder Osterhasen-Brötchen? Unsere Schmetterling-Cupcakes sehen ebenfalls zum Anbeißen aus. Zwar nicht süß, aber dennoch hübsch anzusehen sind Tomaten-Tulpen, die als Blickfang ebenfalls auf die gedeckte Tafel gehören. Wir wünschen frohe Ostern!