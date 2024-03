Schmetterling-Cupcakes mit Frischkäsecreme: süße Hingucker zum Verlieben

Cupcakes an sich sind schon eine echte Augenweide: Die Muffins mit cremigem Krönchen sehen einfach zum Anbeißen aus und machen auf einem Kuchenbuffet einiges her. Aber wenn du deinen Lieben diese Schmetterling-Cupcakes servierst, werden sie richtig verzaubert sein. Märchenhaft und niedlich präsentieren sie sich auf der Kaffeetafel. Und das Beste: Sie nachzubacken erfordert keine Profikenntnisse. Halte dich dafür einfach an unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Süße Schmetterling-Cupcakes mit Frischkäsecreme

Auf diesen Cupcakes sind kleine, süße Schmetterlinge gelandet, die du sogar essen kannst. Unsere Schmetterling-Cupcakes bestehen aus einem einfachen Muffinteig. Wir haben uns für Vanillemuffins entschieden, aber im Prinzip kannst du jedes beliebige Muffinrezept benutzen. Wenn du ein Chocoholic bist, backe zum Beispiel einen Schokoladenteig. Auch nussige Muffins eignen sich sehr gut.

Nachdem du die Muffins gebacken hast, lässt du sie am besten gut abkühlen. Erst dann schneidest du den „Deckel“ jedes der kleinen Kuchen ab und halbierst ihn – das werden die Schmetterlingsflügel. Verziere die Küchlein anschließend mit Marmelade und einer Creme aus Sahne und Frischkäse. Dann noch etwas Puderzucker darüber streuen, schon sind die Schmetterling-Cupcakes bereit, direkt in deinen Mund zu fliegen.

Übung macht den Meister, das ist beim Verzieren von Cupcakes nicht anders. Aber mit ein bisschen Training gelingt es selbst Backanfängern, die süße Cremehaube kunstvoll auf den kleinen Kuchen zu drapieren. Nimm dafür einen Spritzbeutel und probiere dich an deinen Cupcakes aus. Mit jedem Versuch sieht das Krönchen besser aus, versprochen. Und solltest du zu ungeduldig sein, kannst du die Creme ebenso gut mit einem Löffel verstreichen.

Cupcakes sehen einfach zauberhaft aus, deshalb solltest du auch gleich unsere Zimtschnecken-Cupcakes und unsere Maulwurfkuchen-Muffins probieren. Von diesen Prosecco-Cupcakes dürfen nur Erwachsene naschen. Dafür schmecken die Brombeer-Kokos-Cupcakes Groß und Klein.