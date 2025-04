Osterei-Kekse mit Lemon Curd: süße Backidee zu Ostern

Ei, ei, was hat sich denn da ins Osternest geschlichen? Diese niedlichen Osterei-Kekse mit fruchtiger Lemon-Curd-Füllung versüßen garantiert auch dein Osterfest und sind zum Glück richtig schnell nachgebacken. Wir verraten dir, wie es geht.

Süßes Oster-Highlight: Osterei-Kekse mit Lemon Curd

Sehen sie nicht zum Anbeißen aus, unsere kleinen Osterei-Kekse, die mit einer Schicht Lemon Curd gefüllt sind?

Die Kekse bestehen aus zwei Hälften, einer Unterseite, einer Oberseite mit kleinem Loch in der Mitte und einer Schicht Lemon Curd dazwischen. Inspiriert sind sie von den klassischen Linzer Plätzchen, die traditionell mit Johannisbeergelee bestrichen werden und die wir in der Weihnachtszeit so gerne naschen. Jetzt im Frühling lieben wir die Kekse zwar auch, aber in anderen Formen und mit frischen Füllungen. So wie hier mit fruchtigem Lemon Curd.

Basis der Osterei-Kekse ist ein Mürbeteig, der fix mit den Händen zusammengeknetet wird. Dafür vermengst du kalte, in Stücke geschnittene Butter, Mehl, Zucker, ein Eigelb, Vanillezucker und eine Prise Salz miteinander. Wickle den Teig anschließend in Frischhaltefolie ein und lege ihn für eine halbe Stunde in den Kühlschrank.

Ist der Teig fertig, rollst du ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche drei Millimeter dick aus und stichst daraus mit einem eiförmigen Keksausstecher 40 Plätzchen aus. In die Hälfte stichst du noch einen kleinen Kreis. Lege sie dann auf ein Backblech und backe die Kekse rund zehn Minuten goldgelb. Bevor du sie mit dem Lemon Curd bestreichen kannst, müssen sie aber erst vollständig abkühlen, da sie sonst leicht zerbrechen könnten.

Bestreue die Hälften mit ausgestochenem Loch großzügig mit Puderzucker und bestreiche die anderen Kekse mit einer Schicht Lemon Curd. Danach setzt du beide Hälften noch zusammen und hast perfekte Osterei-Kekse, die definitiv ein Hingucker auf der Ostertafel sind. Sie machen sich auch toll als kleines Geschenk aus der eigenen Küche zum Fest.

Übrigens: Lemon Curd kannst du bereits fertig im Supermarkt kaufen oder mit unserem Rezept einfach selber machen. Gut schmecken die Kekse auch, wenn du sie statt mit Lemon Curd mit unserer Hasenfrühstück-Marmelade bestreichst. Dafür musst du die Marmelade zuvor in einem Topf erhitzen, bis sie leicht flüssig wird und damit die Kekse bestreichen. Und suchst du noch mehr Leckeres fürs Osterfest, hilft dir unser Koch-Bot mit Rezeptvorschlägen.

Osterei-Kekse mit Lemon Curd Judith 3.67 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 20 Stück Kochutensilien 1 Ei-Ausstecher, ca. 5 cm

1 runder Ausstecher, ca. 2 cm Zutaten 1x 2x 3x 125 g kalte Butter

250 g Mehl

100 g Zucker

1 Eigelb

1 TL Vanillezucker

1 Prise Salz

150 g Lemon Curd

2-3 EL Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Schneide die kalte Butter in kleine Würfel und verknete sie zügig mit Mehl, Zucker, Eigelb, Vanillezucker und Salz zu einem glatten Teig.

Forme den Teig zu einer flachen Scheibe, wickle ihn in Frischhaltefolie und stelle ihn für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Rolle den gekühlten Teig danach auf einer leicht bemehlten Fläche etwa 3 mm dick aus.

Steche aus dem Teig 40 Eier 🛒 aus. In 20 Keksen davon stichst du in der Mitte ein kleines Loch aus. Das wird später der obere Keks.

Lege die Kekse auf das Backblech und backe sie im vorgeheizten Ofen rund 10 Minuten goldgelb.

Lass die Kekse danach vollständig auskühlen.

Bestäube die Kekse mit Loch mit Puderzucker. Bestreiche die anderen Kekse ohne Loch mit einer Schicht Lemon Curd und setze die bestäubten Kekse obendrauf.

