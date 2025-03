Backe diese niedlichen Hasen-Cake-Pops für Ostern

Verteile den Teig gleichmäßig in der Kuchenform und backe ihn 20-25 Minuten. Lass ihn anschließend abkühlen.

Nimm etwas Teig ab und forme daraus 30 kleine Hasenohren. Forme aus dem restlichen Teig 15 gleich große Kugeln. Stecke die Hasenohren auf die Kugeln und stelle die geformten Hasenköpfe für 15 Minuten in den Tiefkühlschrank.

Stelle die Hasenköpfe in den Kühlschrank und nimm einen heraus. Stecke ihn auf einen Holzspieß und tauche ihn in die Schokolade. Lass überschüssige Schokolade abtropfen. Lege den Cake-Pop zurück in den Kühlschrank und verfahre mit den übrigen genauso.