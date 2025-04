Diese Osterhasen-Lollis versprechen süßen Knabberspaß

Es dauert nicht mehr lang, dann feiern wir wieder Ostern. Kaum ein Fest steht so im Zeichen niedlicher Süßigkeiten, deshalb sind wir große Fans davon. Wir sprühen vor Ideen und freuen uns, die schönsten mit dir zu teilen. Schau dir beispielsweise unsere leckeren Osterhasen-Lollis aus Pfefferkuchenteig an, mit denen du deinen Liebsten dieses Jahr eine Freude machen kannst.

Rezept für Osterhasen-Lollis: niedliche Deko-Idee zum Vernaschen

Backe, backe … nein, heute einmal keinen Kuchen, sondern süße Osterhasen-Lollis. Die sind fast zu schade, um sie aufzufuttern, aber wir können uns am Ende doch nicht beherrschen. Wir nutzen die Keks-Lollis gerne zum Dekorieren unserer Geschenktüten fürs Osterfest oder stellen sie in einem schönen Glas aufs Frühstücksbuffet. Du kannst sie aber auch jedem deiner Gäste auf den Teller legen. Was für eine hübsche Überraschung, über die sich alle freuen werden!

Die Idee, die hinter den Osterhasen-Lollis steckt, ist genial einfach: Im Prinzip backen wir lediglich Lebkuchenhasen und stecken einen Holzspieß hinein, bevor wir sie in den Ofen schieben. Nach dem Backen lassen wir die Lollis abkühlen, dann können wir sie nach Lust und Laune verzieren.

Das macht die Osterhasen-Lollis übrigens auch zu einer tollen Aktivität, die du mit Kindern fürs Osterfest organisieren kannst. Die Kleinen werden es nicht nur lieben, die Hasen auszustechen, sondern auch, sie mit Zuckerschrift, Marzipan, Zuckerperlen und Co. zu verzieren. Und wie groß die Freude beim Vernaschen sein wird, müssen wir dir bestimmt nicht verraten.

Lesetipp: Wirf doch mal einen Blick in unseren Ratgeber rund ums Thema Backen und Kochen mit Kindern. Darin erfährst du nicht nur praktische Tipps, wie man mit den Kleinen sicher in der Küche arbeiten kann, sondern findest du leckere Rezeptideen, die der ganzen Familie schmecken.

Auch unsere Osterhasen-Zimtschnecken sorgen auf dem Frühstückstisch für Verzückung. Genauso niedlich sehen unsere Hasen-Cake-Pops und unsere Osterhasen-Brötchen aus. Wir wünschen köstliche Feiertage!

Osterhasen-Lollis Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien online zum Beispiel hier 🛒 Keksausstecher für Ostern,

Holzspieße Zutaten 1x 2x 3x 240 g Weizenmehl 405

1/2 TL Natron

1 TL Ingwergranulat

1 TL Zimt gemahlen

1/4 TL Gewürznelken gemahlen

1 Prise Salz

110 g Butter weich

100 g brauner Zucker

1 Pck. Vanillezucker

170 g Zuckerrübensirup

1 Ei M Zubereitung Siebe das Mehl in eine Schüssel und mische es mit dem Natron, Ingwer, Zimt, den Gewürznelken und dem Salz.

Rühre die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig. Rühre den Sirup und das Ei ein.

Gib die trockenen Zutaten dazu und verarbeite alles zu einem glatten Teig.

Wickele den Teig in Folie und lege ihn 30 Minuten in den Kühlschrank.

Heize den Ofen auf 170 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Stäube eine Arbeitsfläche mit Mehl ein und rolle den Teig darauf aus. Stich anschließend mit Keksausstechern kleine Hasen aus dem Teig.

Lege die Hasen auf ein Blech und stecke in jeden einen Holzspieß. Backe die Keks-Lollis 10 Minuten im Ofen. Lass sie anschließend abkühlen. Notizen Verziere die Hasen nach Belieben mit Zuckerperlen, Zuckerschrift o.ä.

