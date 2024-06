Backen und Kochen mit Kindern: Diese Rezepte begeistern Groß und Klein

Heute feiern wir den internationalen Kindertag mit Rezepten, die extra kindgerecht sind. Hol dir die Kleinen in die Küche und probiere unsere Ideen fürs Backen und Kochen mit Kindern aus!

Backen und Kochen mit Kindern ist pädagogisch wertvoll

Um unsere Kinder zu feiern, gibt es nicht nur einmal, sondern gleich zweimal jährlich einen eigenen Feiertag zu Ehren der Kleinsten. Heute, am 1. Juni, findet der internationale Kindertag statt. Der Weltkindertag ist am 20. September. Doppelt hält besser, schließlich sollen die Tage auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen, die die Vereinten Nationen definiert haben.

Zu diesen Kinderrechten gehört auch das Recht auf Förderung. Eine ideale Möglichkeit dafür ist das gemeinsame Kochen und Backen mit deinen Kindern. Nicht umsonst gehört die Zubereitung von leckeren Gerichten zum pädagogischen Programm vieler Einrichtungen. In dieser Sammlung präsentieren wir dir kindgerechte Rezepte, die du mit deinem Nachwuchs zusammen zubereiten und genießen kannst. Der Spaßfaktor ist garantiert!

Das gemeinsame Werkeln in der Küche macht nicht nur Spaß. Ganz nebenbei förderst du allerlei wichtige Kompetenzen. Die kleinen Entdecker lernen verschiedene Lebensmittel mit all ihren Sinnen kennen. Sie üben außerdem, sich über einen längeren Zeitraum auf eine Tätigkeit zu konzentrieren. In der Küche üben sich Kinder auf spielerische Weise in Geduld und Konzentration. Credit: stock.adobe.com/Irina Schmidt

Während ihre Kreation im Ofen fertigbackt oder im Topf köchelt, müssen sie ihre Geduld trainieren. Das anschließende Vernaschen der Früchte ihrer Arbeit ist eine tolle Belohnung für alle Mühen – schon für die Kleinsten eine wichtige Erfahrung in Sachen Selbstwirksamkeit. Deine Kinder werden zu Recht „stolz wie Oskar“ auf sich sein.

Kinder in der Küche: Das sollten Erwachsene beachten

Damit das Backen und Kochen mit Kindern auch für dich eine schöne und stressfreie Erfahrung ist, solltest du geduldig sein. Setze die Kinder nicht unter Druck. Die Küche ist eine erwartungsfreie Zone, in der sich die Kinder ausprobieren dürfen. Viel loben nicht vergessen!

Am besten eignen sich Rezepte fürs Backen und Kochen mit Kindern, die unkompliziert in der Zubereitung sind und deren Ergebnis kreativ aussieht. Bereite das, was du nicht mit deinen Kindern gemeinsam machen kannst, im Vorfeld vor. So strapazierst du ihre Aufmerksamkeitsspanne nicht zu sehr. Lege dafür schonmal alle Zutaten und Utensilien bereit.

Beim Backen und Kochen mit Kindern ist immer das wachsame Auge eines Erwachsenen wichtig. Gefährliche Manöver, etwa mit dem Wasserkocher oder dem Backofen, solltest du stets selbst erledigen. Unterschätzen solltest du deine Kinder aber auch nicht. Schon die Kleinsten freuen sich darüber, in der Küche mit einbezogen zu werden. Sie können den Teig kneten, Kugeln daraus formen, ihn mit Smarties, Obst und Streuseln dekorieren. Mit einem Kindermesser können sie auch schon Gemüse schneiden oder mit einem Kochlöffel im Topf herumrühren.

Backen mit Kindern

Backe, backe, Kuchen (oder Brot): In der Küche entstehen nicht nur leckere Gerichte, sondern auch schöne Kindheitserinnerungen. Bei aufwändigeren Rezepten kannst du dir vorher überlegen, welchen Teil du mit deinen Kindern zusammen erledigen kannst. Und wer Glück hat, darf sogar die Teigschüssel auskratzen. Beim Backen mit Kindern entstehen schöne Kindheitserinnerungen. Credit: stock.adobe.com/Nattakorn

Kochen mit Kindern

Manche Kinder stellen sich bei Gemüse etwas mäkelig an. Hier gilt es, sie in der Zubereitung mit einzubeziehen. Es hilft, wenn im Ergebnis das Gemüse gut versteckt ist, etwa unter einer leckeren Portion Käse. Gemeinsames Backen und Kochen geht schon mit den Kleinsten. Credit: stock.adbe.com/Halfpoint

Nudeln mit Tomatensoße: Alle Kinder lieben Nudeln. Mit selbst gekochter Tomatensoße schmecken sie umso besser und sind meist gesünder.

Fischstäbchen-Auflauf: Kinderklassiker mal anders aus dem Ofen.

Fischstäbchen mit Kartoffelpüree in Form einer großen Krabbe: ein Kindheitsklassiker im neuen Gewand.

Cheeseburger-Suppe: Die überraschend gesunde Suppe überzeugt junge Gemüse-Skeptiker.

Vegane One-Pot-Pasta: Die knallpinke Farbe begeistert besonders Barbe-Fans.

Nudelauflauf mit Lachs: super, um etwas gesunden Fisch auf den Kinder-Speiseplan zu schmuggeln.

Snacken mit Kindern

Kinder lieben es, zu dekorieren und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Lustige Kreationen in Tierform eignen sich dafür ausgezeichnet. Mit Obst-Snacks tust du ganz nebenbei etwas für die gesunde Ernährung der Kleinen. Hier wirst du sicher fündig: