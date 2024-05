Krümelmonster-Muffins: Diese kleinen Kuchen sind der Star auf jedem Geburtstag

Forme aus dem Marzipan 24 kleine Kugeln und drücke in jede davon je einen Schokotropfen. Das sind die Augen für die Krümelmonster.

Schneide die Muffins an einer Seite längs etwas ein. Das ist der Mund der Krümelmonster. Tauche sie danach kopfüber erst in den Zuckerguss und dann in die Kokosraspeln. Setze jedem Muffins zwei Augen auf, die du mit Guss festklebst.