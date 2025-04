Diese Torte ist DER Hingucker auf deiner Ostertafel

Ostern steht quasi schon vor der Tür und damit ist offiziell die Zeit der Karottenkuchen angebrochen. Die klassische Variante schmeckt dabei schon gut, aber was, wenn du einen richtigen Hingucker daraus machen möchtest? Dann backst du eine Osterhasen-Torte. Die zieht garantiert alle Blicke auf sich. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt dir, worauf du achten solltest.

So backst du eine hübsche Osterhasen-Torte

Das Osterfest schreit jedes Jahr auf Neue nach einer üppigen Tafel. Diese bietet das Beste dar, das die neu begonnene Frühlingssaison zu bieten hat und wird und wird gern pompös geschmückt. Umso besser ist es da doch, wenn nicht nur die Dekoration hübsch aussieht, sondern das Essen gleich mit. Diese Osterhasen-Torte besitzt einen Rand aus Schokoladen-Osterhasen und sieht dadurch einfach nur niedlich aus.

Doch nicht nur die Optik spricht für die Osterhasen-Torte. Ihre Zubereitung ist noch dazu viel einfacher, als du auf den ersten Blick denken magst. Ihre Basis ist ein Karottenkuchen, daher ist es verständlich, dass die Hauptzutat Möhren sind. Gleich vier Stück finden in dem saftigen Teig Verwendung. Achte darauf, dass du Bio-Möhren verwendest, dann kannst du die Schale ohne Probleme mitverwenden. Für etwas fruchtige Säure sorgt ein grüner Apfel.

Gib alle Zutaten für den Teig der Osterhasen-Torte in eine Schüssel und rühre sie zusammen. Verteile den Teig dann auf einem Backblech und schiebe dieses in den Ofen. Während der Boden backt und anschließend komplett auskühlt, kannst du dich an die Buttercreme wagen. Verrühre hierfür weiche Butter mit Puderzucker und dann vorsichtig etwas Frischkäse. Stelle die Masse mindestens eine Stunde kalt, rühre sie um und fülle sie in einen Spritzbeutel.

Kuchen oder Muffins? Wir wollen’s wissen und fragen dich: Was isst du lieber? Verrate es uns auf unserem Instagram-Kanal!

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit verteilst du nun die Buttercreme auf den Kuchenböden und verzierst den fertigen Kuchen mit kleinen Häubchen. Auch verwendest du die Creme, um die Kuchenreste zu einer formbaren Masse zu vermischen. Fülle diese in die Schokohasen und drücke diese an den Rande der Osterhasen-Torte. Dadurch bekommt jede mitessende Person ein Stück Kuchen und einen halben Hasen. Ostern kann kommen!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ostern schreit nach mehr leckeren Kuchenrezepten. Backe doch auch einen britischen Simnel Cake oder einen saftigen Schoko-Karottenkuchen. Du magst es lieber deftig? Dann ist ein Falscher-Hase-Kuchen das Rezept für dich.

Osterhasen-Torte Oli 4 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Wartezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. Portionen 6 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Karottenkuchen: 4 Karotten Bio

2 grüne Äpfel Bio

115 g Butter weich

200 g Zucker

200 g braunen Zucker

3 Eier raumtemperiert

200 ml Buttermilch

100 g Pflanzenöl

225 g Mehl

160 g geröstete Pekannüsse zerstoßen

60 g Kokosraspel

1 Prise Salz

2 TL Natron Für die Buttercreme: 130 g Butter raumtemperiert

300 g Puderzucker gesiebt

250 g Frischkäse raumtemperiert

1 Prise Salz Außerdem: restlicher Kuchenteig

Buttercreme

4-6 Schoko-Osterhasen längs halbiert

3 runde Karottenkuchen Durchmesser etwa 24 cm

10 Marzipankarotten Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche für den Kuchen die Karotten und Äpfel gründlich, reibe sie grob und gib sie zusammen mit den restlichen Zutaten für den Teig in eine große Schüssel. Mische alles mit dem Handrührgerät ca. 2 Minuten auf mittlerer Stufe.

Verteile den fertigen Teig gleichmäßig auf einem mit Backpapier belegten Backblech und schiebe dieses bei in den vorgeheizten Backofen. Backe den Kuchen für ca. 30 Minuten und lass ihn anschließend vollständig auskühlen.

Stich oder schneide nun 3 gleich große Kreise von etwa 24 cm Durchmesser aus dem Kuchen aus und lege den restlichen Teig beiseite.

Schlage für die Buttercreme die Butter mit dem Handrührgerät cremig und weiß auf. Gib nach und nach den Puderzucker dazu und rühre auf höchster Stufe, bis er sich vollständig aufgelöst hat. Rühre zum Schluss den Frischkäse und das Salz auf kleinster Stufe unter.

Kühle die Creme für ca. 1 Stunde durch, rühre sie danach nochmals glatt und fülle sie in einen Spritzbeutel 🛒

Mische den restlichen Teig vom Ausstechen mit etwa 2 EL Buttercreme und fülle damit die halbierten Osterhasen.

Bestreiche nun die ausgestochenen runden Kuchenteige abwechselnd mit der Buttercreme und setze sie aufeinander. Spritze die Buttercreme obenauf und dekoriere den Kuchen mit Marzipan-Karotten.

Platziere zum Schluss die gefüllten Osterhasen rund um den Kuchen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.