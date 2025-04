So leicht backst du niedliche Osterhasen-Zitronenbrötchen

Bald ist Ostern! Und wie sehr wir das Frühlingsfest lieben, merkt man an all den niedlichen Leckereien, die wir vorbereiten. Kreationen wie diese Osterhasen-Zitronenbrötchen schmecken nicht nur gut, sondern verschönern auch den Frühstückstisch.

Rezept für Osterhasen-Zitronenbrötchen

Huch, was hoppelt denn da über den Frühstückstisch? In diesem Jahr sind es niedliche Osterhasen-Zitronenbrötchen. Die sehen zauberhaft aus, und man könnte fast meinen, ein Profi wäre hier am Werk gewesen. Aber was aussieht wie von Meisterhand gebacken, ist in Wirklichkeit gar kein so großes Hexenwerk. Alles, was du brauchst, um aus normalen Hefebrötchen diese süßen Osterhasen-Zitronenbrötchen zu zaubern, ist eine Schere. Aber dazu gleich mehr.

Zunächst geht’s an den Hefeteig, der mit Trockenhefe, Wasser, Mehl, Zucker und einem Ei geknetet wird. Wir verfeinern ihn außerdem mit Zitronensaft und Schalenabrieb. Dadurch bekommen die Brötchen eine feine Zitrusnote. Wichtig dabei: Benutze am besten Früchte mit Bio-Qualität. Man verzichtet bei deren Anbau auf Pestizide, sodass man die Schale nach dem Waschen der Frucht bedenkenlos mitessen kann.

Ist der Teig fertig, teilen wir ihn in zwölf gleich große Portionen. Jede davon formen wir zuerst zu einer Kugel und dann zu einer Art Ei, bei dem ein Ende etwas spitzer ist als das andere. Die Teig-Eier müssen danach kurz ruhen, und dann endlich kommt unsere Schere ins Spiel!

Damit setzen wir am dünnen Ende jedes Teigstücks zwei Schnitte und ziehen die daraus entstandenen Zipfel etwas hoch. Schon bekommen unsere Osterhasen-Zitronenbrötchen Öhrchen! Nachdem wir sie abschließend mit ein wenig Milch bestrichen haben, können wir sie in den Ofen schieben.

Osterhasen-Zitronenbrötchen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 120 ml Wasser lauwarm

60 ml Öl z. B. Sonnenblumen- oder Rapsöl

7 g Trockenhefe entspricht ca. 2 EL

25 g Zucker

1/2 Bio-Zitrone

210 g Mehl 550

1/2 TL Salz

1 Ei S

etwas Milch Zubereitung Verrühre das Wasser mit dem Öl, der Trockenhefe und dem Zucker und lass die Mischung 15 Minuten ruhen.

Wasche derweil die Zitrone und trockne sie. Reibe anschließend die Schale ab und presse den Saft aus.

Gib nun das Mehl, Salz, Ei, 2 EL Zitronensaft und den Abrieb mit an die Wassermischung und verknete alles zu einem glatten Teig.

Teile den Teig in 12 Portionen und rolle jede zu einer Kugel und zu einem eiförmigen Oval. Lege die Brötchen auf ein Blech mit Backpapier oder einer Backmatte 🛒 und lass sie 15 Minuten ruhen.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Schneide das dünnere Ende der geformten Teig-Eier mit einer sauberen Küchenschere zweimal an der Oberseite tief ein, um den Brötchen Ohren zu verpassen. Ziehe die Zipfel etwas nach oben.

Streiche die Oberfläche der Brötchen mit etwas Milch ein und backe die Brötchen 12-15 Minuten.

