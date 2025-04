Dieses Gebäck sollte auf deiner Oster-Backliste ganz oben stehen

Bald ist Ostern! Wie feierst du das Fest? Bei uns gehört ein ausgedehntes Frühstück mit der Familie auf jeden Fall dazu. Da darf ein Osterzopf nicht fehlen. Aber wer war dieses Jahr noch mal mit Backen dran? Niemand? Oh, Schreck! Jetzt muss eine Notlösung her. Gut, dass du dieses Rezept für einen schnellen Osterzopf ohne Hefe gefunden hast. Lass uns direkt loslegen!

Osterzopf ohne Hefe: richtig saftig

Zum Osterfrühstück gehört ein leckerer Osterzopf einfach dazu. Doch was, wenn die Version mit Hefeteig nicht funktioniert hat? Vielleicht war der Ofen zu heiß eingestellt oder die Absprache mit der Familie nicht ganz eindeutig war, wer denn nun mit Backen dran ist. Fakt ist: Es muss schnell ein neuer Zopf her. Aber der Hefeteig dauert zu lange. Dafür ist dieser Osterzopf ohne Hefe wie gemacht. Er schmeckt wie frisch vom Bäcker, braucht aber nur ein paar Handgriffe.

Im Gegensatz zur traditionellen Variante basiert der Teig hier auf Backpulver statt Hefe. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass der Teig auch ohne Ruhezeit direkt in den Ofen darf. Doch fangen wir ganz vorne an: Verknete Mehl, Backpulver, Zucker, Eier, Butter, Milch und eine Prise Salz zu einem glatten Teig. Wenn du magst, mischst du Rosinen oder gehackte Mandeln unter, ganz nach deinem Geschmack.

Hast du den Teig für deinen Osterzopf ohne Hefe fertig, geht es an das Flechten. Das sieht oftmals kompliziert aus, ist aber ganz einfach. Teile den Teig zunächst in drei gleich große Portionen auf. Das klappt am besten mit einer Teigkarte 🛒. Mit dieser kannst du den Teig auch gut von der Arbeitsfläche lösen, falls er mal festkleben sollte. Rolle die drei Portionen nun zu langen, gleichmäßigen Strängen von etwa 30 Zentimetern aus. Lege sie nebeneinander und drücke sie oben gut zusammen. Dann flichtst du ganz klassisch: rechter Strang über den mittleren, linker Strang über den neuen mittleren – und so weiter. Am Ende drückst du die Spitzen fest zusammen und schiebst sie leicht unter, damit der Zopf kompakt bleibt.

Das war doch gar nicht schwer, oder? Bestreiche deinen fertigen Osterzopf ohne Hefe noch mit etwas verquirltem Ei, damit er eine glänzende Oberfläche bekommt und rein damit in den Ofen. Damit ist Ostern gerettet!

Osterzopf ohne Hefe Nele 3.89 ( 97 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 1 Zopf Zutaten 1x 2x 3x 400 g Weizenmehl Type 405

1 Pck. Backpulver

100 g Zucker

1 Prise Salz

2 Eier

80 g weiche Butter

200 ml Milch

50 g Rosinen oder Mandeln optional Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Vermische Mehl, Backpulver, Zucker und Salz in einer großen Schüssel. Gib 1 Ei, die weiche Butter und die Milch hinzu und verknete alles zu einem glatten, weichen Teig. Wenn du magst, rühre Rosinen oder gehackte Mandeln unter.

Teile den Teig in drei gleich große Portionen und rolle sie auf einer bemehlten Fläche zu etwa 30 cm langen Strängen.

Lege die Stränge nebeneinander, drücke sie oben fest zusammen und flicht sie zu einem klassischen Zopf. Drücke die Enden gut zusammen und schiebe sie leicht unter.

Lege den Zopf auf das Backblech und bestreiche ihn mit dem zweiten verquirlten Ei.

Backe den Osterzopf für ca. 30–35 Minuten, bis er goldbraun ist.

