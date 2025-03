Köstlich-cremige Pak Choi-Kokossuppe, die einfach glücklich macht

Knackig, cremig und voller Aromen – diese Pak Choi-Kokossuppe musst du unbedingt probieren. Sie ist kinderleicht zubereitet und wird dir ein köstliches Ergebnis in deine Suppenschüssel bringen, in das du dich sofort verlieben wirst!

Diese Pak Choi-Kokossuppe ist jeden Tag eine gute Wahl

Diese Suppe bringt dir alles, was du dir wünschen kannst: knackiges Gemüse, cremige Kokosmilch und herrlich würziger Räuchertofu. Ein Spritzer Limettensaft fügt am Ende noch eine wunderbare Frische hinzu. Perfekt abgerundet wird das Gericht mit Koriander, sofern du ihn magst.

Solange es draußen noch kühl ist, wird sie dich wunderbar wärmen – aber auch an warmen Tagen ist sie durch das frische Gemüse eine perfekte Wahl. Und sie ist super schnell und einfach zubereitet. Also ran ans Schneidebrett und koche dir eine Schüssel Glückseligkeit!

Schneide zuerst das Gemüse in die richtigen Portionen. Trenne die Blätter und Stiele vom Pak Choi, sodass die Blätter am Ende noch schön frisch sind und nicht komplett weichgekocht. Die in Ringe geschnittenen Frühlingszwiebeln müssen ebenfalls in weiße und grüne Ringe getrennt werden. Halbiere anschließend die Limette und presse den Saft aus.

Brate das Gemüse anschließend kurz in einem großen Topf an, bevor du es mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ablöschst. Während die Suppe vor sich hinköchelt, kannst du den Tofu vorbereiten und in einer Pfanne 🛒 anbraten sowie den Koriander putzen und kleinzupfen.

Gib, kurz bevor die Suppe fertig gekocht ist, die Pak Choi-Blätter dazu und gare sie für einige Minuten mit. Den angebratenen Tofu kannst du ganz nach Geschmack direkt in die Suppe einrühren oder aber erst auf dem Teller servieren. Lass dir diese wärmende Mahlzeit schmecken!

Pak Choi-Kokossuppe Dominique 3.98 ( 34 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Pak Choi

1 Bund Frühlingszwiebeln

2 Paprika rot

4 Knoblauchzehen

1 Limette

4 EL neutrales Pflanzenöl

600 ml Gemüsebrühe

400 ml Kokosmilch

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

500 g Räuchertofu

1 Prise Paprika edelsüß

frischer Koriander optional, nach Geschmack Zubereitung Wasche den Pak Choi und entferne den Strunk. Trenne Stiele und Blätter voneinander. Wasche die Frühlingszwiebeln, schneide sie in Ringe und trenne dabei die weißen von den grünen. Wasche die Paprika und schneide sie in Würfel. Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Halbiere die Limette und presse den Saft aus.

Erhitze 2 EL Öl in einem Topf. Brate die Pak Choi-Stiele, die weißen Frühlingszwiebelringe, Paprika und Knoblauchzehen für etwa 2 Minuten auf mittlerer Stufe an.

Gib Gemüsebrühe und Kokosmilch in den Topf und würze die Suppe mit Salz und Pfeffer. Lass alles für rund 10 Minuten köcheln.

Füge nach etwa 7 Minuten die Pak Choi-Blätter hinzu und gare sie mit.

Schneide währenddessen den Tofu in feine Würfel. Brate ihn in 2 EL Öl in einer Pfanne auf mittlerer Stufe an und würze ihn mit einer Prise edelsüßem Paprika.

Wasche den Koriander, schüttel ihn trocken und rupfe die Blätter von den Stielen. Schmecke die Suppe mit Limettensaft ab, gib die grünen Frühlingszwiebelringe und die Tofuwürfel dazu. Garniere die Suppe, falls du möchtest, mit Koriander.

