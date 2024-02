Gib die Zutaten für die Mini-Pancakes in eine Schüssel und verrühre sie zu einem glatten Teig. Fülle diesen dann in einen Spritzbeutel und schneide die Spitze 0,5 cm breit auf.

Gib die Zutaten für die Mini-Pancakes in eine Schüssel und verrühre sie zu einem glatten Teig. Fülle diesen dann in einen Spritzbeutel und schneide die Spitze 0,5 cm breit auf.