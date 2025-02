Dein neues Lieblingsfrühstück wartet auf dich

Jeden Morgen das Gleiche zu essen, ist vielen zu langweilig. Gerade das Frühstück bestimmt den Rest des Tages. Das heißt, es sollte lecker, sättigend und optisch ansprechend sein. Unser Rezept für Pancake-Tacos bringt Abwechslung auf den Frühstückstisch, und sie sehen einfach zum Vernaschen lecker aus.

Pancake-Tacos zum Frühstück: einfaches Rezept

Pancakes stammen aus der nordamerikanischen Küche, während Tacos ihre Wurzeln in Mexiko haben. Die Kombination beider Gerichte verbindet Traditionen und schafft ein Frühstück, das sowohl überraschend als auch vertraut schmeckt. In den USA sind Pancakes oft Teil ausgedehnter Frühstücke mit Ahornsirup, Butter oder Früchten. Tacos hingegen werden in Mexiko zu jeder Tageszeit gegessen – häufig als herzhafter Snack auf den Straßenmärkten.

Bereite für die Pancakes-Tacos zu Beginn einen Teig aus Milch, Zucker, Butter, Backpulver und Salz zu. Backe diesen in einer Pfanne zu kleinen Pfannkuchen aus. Die Kunst dabei besteht darin, den Teig so zu backen, dass er sich falten lässt, ohne zu brechen. Um die Pancakes in die Form von Tacos zu bringen, drehst du ein Muffinblech 🛒 um und steckst die Küchlein zwischen die Mulden. Danach brauchst du sie nur noch nach Belieben zu füllen. Wir haben uns für eine süße Variante mit einer Mascarpone-Pudding-Creme und frischem Obst entschieden.

Das Tolle an diesem Gericht ist, dass du es ganz nach deinem Geschmack variieren kannst. Magst du es exotischer? Dann probiere eine Füllung mit Mango, Kokosraspeln und Limettenjoghurt. Bevorzugst du ein herzhaftes Frühstück? Dann passt Rührei mit Cheddar und Bacon perfekt. Reduziere im Teig dann aber den Zucker.

Egal, ob du sie für einen besonderen Anlass machst oder dir einfach den Morgen versüßen möchtest – Pancake-Tacos sind ein Frühstück, das Freude bringt.

Pancake-Tacos Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 8 Stück Kochutensilien 1 Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x Für den Pudding: 1 Pck. Puddingpulver Vanillegeschmack

300 ml Milch

50 g Zucker Für den Teig: 300 ml Milch

80 g Zucker

50 g Butter

1 Ei

250 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

1/2 TL Salz Für die Füllung: der gekochte Pudding

200 g Mascarpone

200 g Blaubeeren

200 g Himbeeren

2 EL Haselnüsse optional Außerdem: 2 EL Öl Zubereitung Rühre das Puddingpulver mit 50 ml Milch glatt.

Erhitze dann 250 ml Milch mit 50 g Zucker in einem Topf und rühre das Puddingpulver ein. Lass den Pudding kurz aufkochen und ziehe den Topf vom Herd. Lege ein Stück Frischhaltefolie auf den Pudding, damit sich keine Haut bilden kann, und lass ihn abkühlen.

Schmilz die Butter und verquirle sie mit der restlichen Milch und dem Ei.

Verrühre Mehl, Backpulver, Salz und den restlichen Zucker miteinander.

Gib nun die flüssigen zu den trockenen Zutaten und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Gib etwas Öl in eine Pfanne und backe den Teig zu Pancakes aus.

Drehe ein Muffinblech um und stecke die Pancakes wie Tacos zwischen die Mulden.

Verrühre die Mascarpone mit dem Pudding und fülle sie in die Pancake-Tacos. Verteile die Beeren darauf.

Hacke optional noch ein paar Haselnüsse und verteile sie über den Früchten.

