Kimchi-Pancakes aus dem Airfryer: kleine pikante Schätze

Ich liebe Kimchi. Der scharfe, eingelegte Kohl aus Korea wird oft mit unserem Sauerkraut verglichen, wobei sich die beiden geschmacklich doch stark voneinander unterscheiden. Aber nicht nur als Beilage funktioniert Kimchi sehr gut: Diese Kimchi-Pancakes sind ein perfekter und schneller Snack für zwischendurch, vor allem, wenn du sie im Airfryer zubereitet hast!

Kimchi-Pancakes heißen eigentlich Kimchijeon

Das koreanische Gericht wird eigentlich Kimchijeon oder Kimchi-buchimgae genannt. Unter Kimchi-Pancakes ist etwas klarer, was du dir darunter vorstellen kannst. Und sie lassen sich mit ganz wenigen Zutaten superleicht in deinem Airfryer zubereiten.

Die kleinen Snacks sind übrigens supergesund. Genau wie Sauerkraut wurde Kimchi ursprünglich eingemacht, um Gemüse in den Wintermonaten haltbar zu machen und ist ein hervorragender Vitamin-C-Speicher. Durch die Fermentation ist der Kohl außerdem reich an probiotischen Bakterien, die wiederum gut für deine Darmflora sind.

In Korea werden Kimchijeon oder Kimchi-Pancakes in verschiedenen Varianten zubereitet: Sowohl mit Fleisch als auch mit verschiedenen Gemüsesorten können die Pfannkuchen serviert werden. Wenn du dich mit deinem Teig also sicher genug fühlst, kannst du dich auch ausprobieren und das Rezept um Mais, Paprika oder Spinat erweitern! Fange hier aber erst einmal klein an und beschränke dich auf das Wesentliche, um ein Gefühl für das Rezept zu bekommen.

Um den Teig vorzubereiten, brauchst du wirklich nicht viel. Hacke den Kimchi zunächst ein wenig klein und schneide die Frühlingszwiebeln in kleine Ringe und vermische dann alle Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig. Sollte der Teig noch zu flüssig sein, gib etwas mehr Mehl dazu. Danach kannst du kleine Pfannkuchentaler formen, sie für acht bis zehn Minuten in den Airfryer geben und dir schmecken lassen!

Wenn du das Kimchi nicht kaufen willst, haben wir auf Leckerschmecker ein Rezept für selbstgemachtes Kimchi. Statt Kimchi-Pancakes kannst du dir auch ein köstliches Kimchi-Omelett zaubern. Und wenn du noch einen Dip für die Pancakes brauchst, probiere unbedingt unsere Mayonnaise ohne Ei.