Mayonnaise ohne Ei: schnelles und einfaches 5-Minuten-Rezept

Viele Produkte sind für Veganer ungeeignet. Dazu zählen sämtliche Produkte, bei denen tierische Zutaten verwendet wurde, also auch Käse und andere Milchprodukte. Das unterscheidet sie von Vegetariern, die lediglich auf Fleisch verzichten. Ganz egal, wie du dich ernährst, diese Mayonnaise ohne Ei wird dir sicherlich schmecken. Sie besteht aus gerade einmal vier Zutaten und Salz und ist in nicht mehr als fünf Minuten fertig.

Mayonnaise ohne Ei: ganz leicht dank Kichererbsenwasser

Fertigprodukte wie etwa eine Mayonnaise enthalten häufig tierische Zutaten, auch wenn an das auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Für die weiße Creme beispielsweise sind Eier essentiell. Jedoch hat sich in der veganen Küche längst ein beliebter Ei-Ersatz etabliert, der etwa für süße Mousse-Desserts oder statt Eischnee verwendet wird: sogenanntes Aquafaba. Dabei handelt es sich um das Wasser, dass in einer Dose oder einem Glas mit Kichererbsen zu finden ist.

Also: Kaufe dir fertig gegarte Kichererbsen, gieße den Inhalt durch ein Sieb und fange das Kichererbsenwasser für die Mayonnaise ohne Ei auf. Die Kichererbsen solltest du unbedingt aufheben und beispielsweise leckeren Hummus daraus machen.

Das Kichererbsenwasser gießt du im Anschluss in ein hohes Gefäß, in dem du gut mit einem Pürierstab arbeiten kannst. Dazu kommen etwas Senf, Zitronensaft und ein wenig Salz. Jetzt geht’s ans „Pürieren“ beziehungsweise aufschlagen der Masse, denn pürieren tust du sie natürlich nicht wirklich. Sobald sie weiß und cremig ist, kannst du ganz langsam und in einem dünnen Strahl das Öl eingießen – wie du es auch bei einer herkömmlichen Mayonnaise tun würdest.

Gut zu wissen: Auch beim Backen gibt es zahlreiche Alternativen für Eier. Wir stellen dir die beliebtesten in unserem Leckerwissen vor.

Sobald deine Mayonnaise ohne Ei die richtige Konsistenz hat, kannst du den Pürierstab beiseite stellen und die vegane Mayonnaise in ein steriles Glas umfüllen. Bewahre sie unbedingt im Kühlschrank auf und nutze sie für Salatdressings, Sandwiches und Co. Auch Aufstriche und Dips wie dieser Tomate-Walnuss-Aufstrich oder unsere Feta-Knoblauch-Creme eignen sich hervorragend dafür.