Panierter Spargel mit Panko und Parmesan ist die beste Beilage

Was passiert, wenn wir die deutsche Spargelliebe mit einem japanischen Paniermehl und einem italienischen Käse kombinieren? Richtig, eine kulinarische Reise, bei der zusammenkommt, was scheinbar zusammengehört. Panierter Spargel mit Panko und Parmesan ist ein leckeres Beispiel für gelungene Fusionsküche. Dazu reichst du einen leckeren Dip, zum Beispiel eine erfrischende Joghurtsoße mit ein paar Spritzern Zitronensaft. Fertig ist der herrliche Snack, der auch zu einem leckeren Mittagessen ausgebaut werden kann.

Panierter Spargel mit Panko und Parmesan: leckere Fusionsküche

Ein wichtiger Bestandteil der japanischen Küche ist Panko. Das ist eine Art Paniermehl, das im Unterschied zu unserem aus Weißbrot ohne Rinde hergestellt wird. Die Krümel sind größer und werden beim Frittieren knuspriger, weil sie sich nicht so stark mit Fett vollsaugen. Du kannst Panko im asiatischen Supermarkt deines Vertrauens erwerben und für allerlei leckere asiatische und nicht asiatische Gerichte verwenden.

Übrigens: Du musst das holzige Ende des Spargels entfernen. Das machst du mit einem einfachen Trick: Biege das untere Ende der Spargelstange, bis der ungewünschte untere Teil einfach abbricht. Der Bruch entsteht durch das Biegen ganz automatisch an der richtigen, trockenen Stelle. Wenn der Spargel komplett grün und dünn ist, musst du ihn in der Regel nicht schälen. Erst bei dickeren Spargelstangen empfiehlt es sich, sie von der Schale zu befreien. So verhinderst du, dass dein Gericht bitter schmeckt.

Eine praktische Fritteuse ist natürlich ideal für dieses Rezept. Wer lieber weniger Fett verwenden will, kann den panierten Spargel mit Panko und Parmesan auch in der Heißluftfritteuse, dem sogenannten Airfryer, zubereiten. In diesem Rezept benutzen wir aber die gute alte Pfanne. Beim Frittieren gilt natürlich: Vorsicht ist geboten! Heiße Fettspritzer können zu Verbrennungen führen. Ein Spritzschutz für Pfannen ist deshalb praktisch.

Panierter Spargel mit Panko und Parmesan harmoniert super mit unserem Zaziki. Probiere es aus! Und wenn dein Spargelhunger noch nicht gestillt ist, koste auch unsere Spargel-Blätterteig-Tarte oder Spargel aus dem Ofen.