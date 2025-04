Panierter Spargel mit Schinken und Käse: Lieblingsgericht im Frühling

Du liebst Spargel und bist immer auf der Suche nach neuen, leckeren Rezepten? Wie wäre es dann mit diesem panierten Spargel? Du brauchst keine Beilagen und der Spargel schmeckt mal ganz anders. Probiere das Rezept am besten gleich aus!

Spargel mal anders: panierter Spargel mit Schinken und Käse

Die Spargelsaison beginnt in den meisten Regionen Deutschlands im April und endet traditionell am 24. Juni, dem Johannistag. In dieser Zeit kannst du den leckeren Spargel also besonders genießen.

Die klassischste und beliebteste Zubereitungsart für Spargel in Deutschland ist sicherlich der gekochte weiße Spargel, oft auch als „Spargel à la hollandaise“ bezeichnet. Dazu wird häufig gekochter oder roher Schinken, wie westfälischer Schinken, serviert. Petersilienkartoffeln runden das Gericht ab.

Spargel ist ein echter Frühlingsbote und für viele ein Highlight der Saison. Panierter Spargel mit Schinken und Käse ist nicht nur ein Genuss, sondern auch ein echter Hingucker auf dem Teller. Die goldgelbe Panade umhüllt die grünen oder weißen Spargelstangen und verleiht ihnen eine herrliche Knusprigkeit.

Die Zutaten für panierten Spargel sind schnell zusammengestellt: Neben frischen Spargelstangen benötigst du Mehl, Eier, Paniermehl und einige Käse- und Schinkenscheiben. Für den perfekten Geschmack kannst du die Panade zusätzlich mit Kräutern wie Petersilie, Dill oder Thymian würzen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Man kann den panierten Spargel heiß oder kalt essen – es schmeckt beides einfach superlecker.

Spargel ist unglaublich vielseitig und schmeckt in allen Varianten köstlich. Diese Nudeln mit Spargel und Rucola oder diese Spargel-Lachs-Pasta sind besonders einfach nachgekocht. Frühlingsgefühle holst du dir mit unserem Spargel-Erdbeer-Salat oder dem Spargel-Brot-Salat mit Essig-Vinaigrette auf den Teller. Mmh, lecker!

Panierter Spargel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Spargel grün oder weiß

etwas Butter

Salz

etwas Zucker

250 g Käse in Scheiben

250 g Kochschinken in Scheiben

100 g Mehl

2 Eier

100 g Semmelbrösel

Öl zum Braten Zubereitung Wasche den grünen Spargel und schneide die Enden ab. Verwendest du weißen Spargel, musst du ihn vorher schälen und ebenfalls die Enden abschneiden.

Koche den Spargel in einem Topf 🛒 mit Salzwasser, einem kleinen Stück Butter und etwas Zucker gar. Er sollte noch etwas Biss haben.

Je nach Dicke der Spargelstangen wickelst du 2-3 Stangen in eine Scheibe Käse und anschließend eine Scheibe Kochschinken ein. Fixiere sie am besten mit Zahnstochern.

Paniere die Spargel-Päckchen mit Mehl, Ei und Paniermehl und brate sie in einer Pfanne mit Öl, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.