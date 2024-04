Nudeln mit Spargel und Rucola sind besonders einfach nachgekocht

Spargel ist im Frühling und Sommer eine meiner liebsten Gemüsesorten. Ich mag ihn ganz klassisch mit Sauce hollandaise und Kartoffeln, aber probiere gern auch etwas ausgefallenere Zubereitungen damit aus. Natürlich habe ich schon die ersten Stangen gekauft und damit gekocht, vor kurzem erst Nudeln mit Spargel und Rucola. Das Gericht ist total unkompliziert und perfekt für alle, die mit Spargel mal etwas Neues testen möchten.

Nudeln mit Spargel und Rucola: Frühlingsküche

Die Nudeln mit Spargel und Rucola werden mit einer simplen Weißweinsoße zubereitet. Alles in allem brauchst du zum Kochen nicht länger als eine halbe Stunde. Damit bietet sich das Essen für die Mittagspause oder den Feierabend an.

Ich habe die Nudeln mit Spargel und Rucola bereits mit grünem als auch mit weißem Spargel gegessen, beide Varianten schmecken super. Weißen Spargel musst du allerdings schälen, dadurch verlängert sich die Arbeitszeit. Soll es schneller gehen, greife also am besten zu den grünen Stangen, wie auch im Rezept beschrieben.

Setze zuerst die Nudeln auf. Nachdem du anschließend das Gemüse gewaschen hast, schneidest du den Spargel in Drittel und brätst ihn zusammen mit gehacktem Knoblauch in etwas Öl an. Mit Weißwein wird abgelöscht. Als alkoholfreie Alternative eignen sich dafür ebenso Apfelsaft oder Traubensaft. Bei Bedarf kannst du aber auch direkt mit etwas Nudelwasser ablöschen. Lass den Spargel nun etwas köcheln, bis er weich ist.

Abschließend kommen der Rucola und die Pasta mit in die Pfanne, das Ganze wird mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abgeschmeckt und dann landen die Nudeln mit Spargel und Rucola auf dem Teller. Das ging doch wirklich zügig, oder?

Möchtest du weitere Gerichte mit Spargel nachkochen, bietet sich unsere Spargel-Tomaten-Pasta eine an. Sie ist ein weiterer Beweis dafür, wie gut Spargel und Nudeln harmonieren. Etwas rustikaler wird’s mit dieser Idee: Kartoffel-Spargel-Pfanne. Ebenfalls schnell und einfach lässt sich Spargel aus dem Ofen zubereiten. Viel Spaß beim Kochen!