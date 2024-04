Panierter Spargel mit Schinken und Käse: dein neues Lieblingsrezept

Du liebst Spargel und bist immer auf der Suche nach neuen, leckeren Rezepten? Wie wäre es dann mit diesem panierten Spargel? Du brauchst keine Beilagen und der Spargel schmeckt mal ganz anders. Probiere das Rezept am besten gleich aus!

Spargel mal anders: panierter Spargel mit Schinken und Käse

Die Spargelsaison beginnt in den meisten Regionen Deutschlands im April und endet traditionell am 24. Juni, dem Johannistag. In dieser Zeit kannst du den leckeren Spargel also besonders genießen.

Die klassischste und beliebteste Zubereitungsart für Spargel in Deutschland ist sicherlich der gekochte weiße Spargel, oft auch als „Spargel à la hollandaise“ bezeichnet. Dazu wird häufig gekochter oder roher Schinken, wie Westfälischer Schinken, serviert. Petersilienkartoffeln runden das Gericht ab.

Spargel ist ein echter Frühlingsbote und für viele ein Highlight der Saison. Panierter Spargel mit Schinken und Käse ist nicht nur ein Genuss, sondern auch ein echter Hingucker auf dem Teller. Die goldgelbe Panade umhüllt die grünen oder weißen Spargelstangen und verleiht ihnen eine herrliche Knusprigkeit.

Die Zutaten für panierten Spargel sind schnell zusammengestellt: Neben frischen Spargelstangen benötigst du Mehl, Eier, Paniermehl und einige Käse- und Schinkenscheiben. Für den perfekten Geschmack kannst du die Panade zusätzlich mit Kräutern wie Petersilie, Dill oder Thymian würzen.

Man kann den panierten Spargel heiß oder kalt essen – es schmeckt beides einfach superlecker.

